Por: Portal Bogotá

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El domingo 16 de agosto, Bogotá será escenario de una jornada cultural pensada para toda la familia con el 'Pícnic Literario, Leer por deporte'. Este evento, coordinado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), se llevará a cabo en el parque El Country de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y tendrá entrada libre para todos los asistentes. De acuerdo con la información proporcionada en bogota.gov.co, el evento busca fomentar la lectura a través de actividades que combinan tanto el acceso libre a los libros como espacios de encuentro con autores, talleres creativos, presentaciones de ilustradores y mucha música.

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Durante la jornada, los asistentes podrán participar de conversaciones con invitados reconocidos en los ámbitos literario y deportivo, como la escritora Carolina Sanín y Claudia Corrales, quien presentará su obra ‘Un oficio preci(o)so’, un libro que destaca el legado de Ramiro Corrales Lugo, figura destacada en el arte gráfico deportivo en Colombia. También estarán presentes Jacobo Santiago, escritor, y Luis Alejandro Díaz, editor deportivo, quienes reflexionarán sobre la relación entre literatura, nación y deporte.

El encuentro no solo será un espacio para el diálogo, sino también para el arte y la cultura en movimiento. La banda de rock Hacia el Faro ofrecerá un concierto en el que la música será protagonista. Además, sobresale el evento ‘El ring de oralitura: Literaturap’, una propuesta que mezcla poesía con ritmos urbanos como el slam, el rap y el spoken word, llevando la expresión literaria al escenario y fusionando tradición poética con nuevas formas.

Entre las actividades lúdicas, destaca la carpa de juegos a cargo de La Malinche, que invitará al público a crear cometas acompañadas de haikús, fusionando creatividad, juego y poesía. El programa Nidos se enfocará especialmente en la primera infancia, desarrollando experiencias artísticas pensadas para los más pequeños. Por su parte, la iniciativa Libro al Viento facilitará la mediación de lectura y distribuirá libros de manera gratuita, al tiempo que promueve el intercambio de ejemplares entre los asistentes, lo que incentiva la circulación de historias y fortalece la comunidad lectora.

En síntesis, el ‘Pícnic Literario, Leer por deporte’ ofrecerá una agenda amplia y diversa, reuniendo literatura, arte, deporte y música en un solo espacio, adaptados para niños, niñas y adultos. Según la programación de Idartes, la jornada será un encuentro para reconocer la importancia de la lectura en la construcción de la memoria colectiva, el trabajo en equipo y la participación ciudadana desde el ámbito cultural.

¿Cuál es la programación principal del Pícnic Literario en Bogotá?

El evento contará con actividades como presentaciones de autores e ilustradores, talleres de escritura, trueque de libros, conciertos de rock y encuentros de poesía en formatos variados. Además, habrá actividades para la primera infancia y espacios para el intercambio de libros, todo coordinado por Idartes y otras iniciativas culturales locales.

¿Cómo se relacionan literatura y deporte en el evento Pícnic Literario?

La programación integra conversaciones con escritores y editores deportivos, además de charlas y actividades que exploran cómo las historias deportivas reflejan la colectividad, el juego y la memoria en la literatura, invitando a repensar el deporte como una forma de narrar lo que somos y vivimos en sociedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.