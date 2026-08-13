Por: Portal Bogotá

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Bogotá enfrenta un momento de solidaridad y acción a raíz del fuerte terremoto que impactó al país. De acuerdo con la información oficial, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ha ratificado su respaldo a las familias que viven la angustia e incertidumbre tras este suceso. Esta respuesta evidencia el compromiso de la entidad en garantizar la seguridad y el bienestar de la capital.

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Tras la emergencia, el IDU activó de inmediato los protocolos para revisar la infraestructura vial. Sus equipos se han desplegado en corredores clave como la autopista Sur, la avenida NQS, la avenida 68, la avenida Boyacá y la autopista Norte. Según explicó Orlando Molano, director del IDU, “desde el día lunes, el día que ocurrió la tragedia en Colombia, se activaron todos los protocolos de inspección de seguridad en la infraestructura del Instituto de Desarrollo Urbano. Todos los puentes construidos y en construcción se están revisando”.

La labor prioritaria de los equipos del IDU consiste en inspeccionar cada puente, evaluando fisuras, tableros, dilataciones y otros elementos estructurales determinantes para la estabilidad y funcionamiento de estas obras. Uno de los puntos revisados es el puente de la autopista Sur con avenida Bosa, obra que avanza conforme a lo previsto y cuyo diseño está preparado para soportar grandes cargas.

El objetivo del IDU es alcanzar la verificación de 233 puentes esta semana, como lo indicó Molano. Hasta el momento, los controles realizados no han revelado daños estructurales en las obras examinadas, lo que aporta algo de tranquilidad frente al riesgo sísmico que enfrenta la ciudad. Estas revisiones, de acuerdo con la entidad, son fundamentales para prevenir accidentes y resguardar la vida de miles de personas que dependen a diario de la seguridad de estas infraestructuras.

El llamado del IDU, expresado también en sus canales oficiales y redes sociales, apunta a la unión, la prevención y el trabajo común como respuesta a la crisis. En este contexto, Bogotá reafirma su espíritu colectivo y el valor de proteger no solo los bienes materiales, sino también las historias y los sueños que simbolizan sus puentes y caminos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones concretas realiza el IDU en Bogotá tras el terremoto?

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ha desplegado equipos técnicos para revisar la infraestructura vial, priorizando puentes ubicados en corredores estratégicos de la ciudad. Según declaraciones oficiales, todas las estructuras, ya sean nuevas o en construcción, son inspeccionadas en aspectos como fisuras y dilataciones, sin que hasta el momento se hayan detectado daños estructurales.

¿Por qué es importante la revisión de puentes y estructuras después de un terremoto en Bogotá?

La revisión inmediata de puentes y otras infraestructuras resulta crucial porque, tras un terremoto, pueden presentarse daños ocultos que comprometan la seguridad de miles de personas. De acuerdo con el IDU, estas verificaciones permiten identificar y corregir cualquier falla que ponga en riesgo la integridad de quienes transitan a diario por la ciudad.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.