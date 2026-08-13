Por: Portal Bogotá

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El XIV Festival Bogotá Ciudad de Folclor llega este 15 de agosto al Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá. Este evento es organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y busca celebrar la riqueza de las tradiciones culturales tanto de Colombia como de otros países. La cita es a las 7 de la noche, en la carrera 7 No.22-47, y promete ser un punto de encuentro para diversas expresiones dancísticas.

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De acuerdo con Idartes, el festival toma como eje central la labor de las compañías y colectivos de danza folclórica que residen en la ciudad. Así lo expresó Paula Tuesta, gerente de Danza de Idartes, al afirmar que este festival "reconoce y visibiliza el trabajo de las compañías y colectivos de danza folclórica que hacen vida en la ciudad. Bogotá es un territorio diverso que acoge expresiones dancísticas de todas las regiones del país, y este encuentro es una muestra de esa riqueza cultural".

El festival tiene como protagonistas a las seis agrupaciones que resultaron ganadoras de la Beca Bogotá Ciudad de Folclor, reconocimiento entregado a exponentes de la danza folclórica por la calidad de sus propuestas. Estas agrupaciones tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos artísticos, que generan un diálogo entre bailes tradicionales y contemporáneos, mostrando el dinamismo y la evolución de las prácticas culturales.

La programación gira en torno a las tradiciones culturales existentes en las diferentes regiones de Colombia y también explora el folclor de otros lugares del mundo. Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de la Corporación Cultural Cochaviva, la Compañía Artística y Cultural Sintana, la Agrupación Artística y Cultural Morisot, Ventris Danza, la Corporación Colombiana Ballet Folklórico Iroko y la Organización Social y Cultural De Mujeres Por Bosa. Cada una de estas agrupaciones llevará al escenario una interpretación única de las prácticas dancísticas, fortaleciendo así el tejido cultural de la ciudad y promoviendo el respeto por la diversidad.

Este encuentro, que resalta la pluralidad y creatividad del folclor, invita al público a sumergirse en una experiencia artística enriquecedora y a valorar las raíces que forman parte de la identidad bogotana y nacional.

¿Quiénes participan en el XIV Festival Bogotá Ciudad de Folclor?

Las agrupaciones que participarán en el festival son la Corporación Cultural Cochaviva, la Compañía Artística y Cultural Sintana, la Agrupación Artística y Cultural Morisot, Ventris Danza, la Corporación Colombiana Ballet Folklórico Iroko y la Organización Social y Cultural De Mujeres Por Bosa, todas ganadoras de la Beca Bogotá Ciudad de Folclor según información proporcionada por Idartes.

¿Qué es el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y cuál es su función?

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) es una entidad pública creada en Bogotá con el objetivo de promover y fortalecer las expresiones artísticas y culturales en la ciudad. Su labor incluye apoyar iniciativas como el Festival Bogotá Ciudad de Folclor, fomentando la diversidad y el acceso a la cultura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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