Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Grupo Especializado de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá juega un papel clave en la atención de emergencias de gran magnitud tanto en Colombia como a nivel internacional. Según información oficial del portal de la Alcaldía de Bogotá, esta unidad fue creada en 2017 gracias a la Resolución Interna No. 238 del 22 de diciembre de ese año y está integrada por personal dedicado a administrar, coordinar y ejecutar de forma eficiente operaciones de búsqueda y rescate ante situaciones críticas como terremotos y colapsos estructurales.

Sigue a PULZO en Discover

La labor de USAR se centra en la localización y extracción de personas, especialmente cuando estas quedan atrapadas bajo escombros o en espacios confinados debido a desastres. Para ello, el equipo usa técnicas avanzadas de estabilización, rompimiento y evacuación, bajo estándares internacionales definidos por las Naciones Unidas y la comunidad INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate). Además, el ciclo de gestión del riesgo del grupo abarca desde labores de preparación, activación y movilización, hasta operaciones y desmovilización, asegurando respuestas oportunas ante cada emergencia reportada.

Destaca el equipo USAR COL-1, conformado por 15 rescatistas y dos caninos, que ha recibido reconocimiento por su capacidad operativa. Según datos de la propia entidad, este grupo alcanzó la reclasificación internacional, un hito reservado para muy pocas unidades sudamericanas.

El trabajo de USAR no se limita al rescate físico. El grupo también coordina recursos, realiza evaluaciones iniciales en zonas afectadas y participa en acciones humanitarias complementarias, como la atención en salud, albergue y saneamiento para los afectados. USAR ha prestado apoyo en emergencias nacionales recientes: fue desplegado a ciudades como Cali, Pereira y Quibdó luego de terremotos, y ha colaborado internacionalmente, como cuando en julio se desplazó a Venezuela para labores de búsqueda tras catástrofes sísmicas.

Entre los hechos destacados de su historial operativo están misiones en Haití (2010), Medellín (2013), Ecuador (2016), Cartagena (2017) y México (2017). Además, ha sido objeto de múltiples certificaciones, como la Clasificación Externa INSARAG-IEC a nivel mediano (USAR-COL1) en 2018 y la acreditación nacional como Equipo Pesado COL-12 otorgada por la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres).

¿Qué hace el grupo USAR de los Bomberos de Bogotá y cuáles son sus funciones principales?

El grupo USAR de los Bomberos de Bogotá se encarga de buscar y rescatar personas atrapadas por colapsos estructurales, particularmente después de desastres como terremotos. Sus funciones abarcan desde la administración y coordinación de respuestas de emergencia hasta la ejecución de técnicas especializadas para la extracción y estabilización de víctimas, siguiendo estándares internacionales definidos por la ONU y la comunidad INSARAG.

¿En qué consiste la metodología INSARAG utilizada por USAR en las operaciones de rescate?

La metodología INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate) establece procedimientos y estándares internacionales para coordinar y ejecutar operaciones urbanas de rescate. USAR aplica este enfoque para asegurar que sus respuestas sean eficientes y estén alineadas con las mejores prácticas globales, facilitando además la colaboración con equipos de otras naciones en emergencias de gran escala.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z