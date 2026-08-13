Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El reciente terremoto del 10 de agosto en Pereira y Dosquebradas dejó a muchas familias angustiadas, buscando información sobre sus seres queridos desaparecidos. Ante este panorama, de acuerdo con Q’hubo Pereira, se habilitó una plataforma gratuita llamada Personas que buscamos para que cualquier persona pueda reportar individuos cuyo paradero se desconoce tras la emergencia. Esta herramienta fue concebida como respuesta directa a las dificultades de comunicación provocadas por el sismo, que afectó tanto las redes digitales como la posibilidad de contactar familiares por otros medios.

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El proceso para reportar a una persona desaparecida es sencillo y totalmente gratuito, según la información publicada por El Diario. Los interesados pueden acceder a la plataforma desde los portales web ElDiario.com.co y QhuboPereira.co, o directamente a través de QhuboPereira.co/desaparecidos/. Una vez dentro, el usuario debe seleccionar la opción “Reportar una persona” y llenar un formulario con la información solicitada; se recomienda adjuntar una fotografía reciente y todos los detalles posibles que contribuyan a la identificación, especialmente sobre el lugar donde fue vista por última vez la persona buscada.

Según Q’hubo Pereira, una vez enviado el reporte, su equipo valida la información a través de WhatsApp antes de que el caso sea publicado. Esto permite verificar la autenticidad del reporte y ofrecer mayor fiabilidad a quienes consultan la plataforma. Los reportes pueden ser realizados desde cualquier país, siempre que estén relacionados con personas de Pereira o Dosquebradas, facilitando así el proceso para familiares o conocidos que no estén en Colombia pero desean contribuir a la búsqueda.

Un aspecto relevante del servicio, según la fuente, es su cobertura multiplataforma: además de publicar los casos en línea, las fotografías y datos de desaparecidos también se incluirán en la versión impresa del periódico, que circula en ambas ciudades. Esta estrategia busca alcanzar a quienes no cuentan con acceso a internet o perdieron sus dispositivos móviles tras el terremoto. Además, el sistema permite reportar la aparición de personas previamente registradas. El reporte, publicación o notificación de reencuentro no tiene costo y es completamente independiente de las donaciones voluntarias, que están destinadas únicamente a ampliar la distribución de ejemplares impresos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puedo reportar una persona desaparecida en Pereira o Dosquebradas tras el terremoto?

Usted solo debe acceder a la plataforma Personas que buscamos de Q’hubo Pereira, desde QhuboPereira.co/desaparecidos/, o los sitios web de QhuboPereira.co y ElDiario.com.co. Allí, complete los datos requeridos, anexe una foto reciente de la persona buscada y detalle dónde fue vista por última vez.

¿Qué información se necesita para registrar una persona desaparecida en la plataforma?

Para realizar el registro es fundamental proporcionar una fotografía reciente, datos de identificación de la persona y cualquier información relevante sobre el último lugar donde fue vista. Toda la información será verificada por el equipo de Q’hubo Pereira antes de ser publicada, de acuerdo con lo informado en El Diario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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