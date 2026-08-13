Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Energía de Pereira aclara rumores sobre corte masivo de luz en Cuba tras sismo

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La Empresa de Energía de Pereira debió salir al paso de una serie de rumores que, a través de redes sociales y cadenas de WhatsApp, advertían erróneamente sobre una supuesta suspensión masiva del servicio eléctrico en el sector de Cuba. De acuerdo con información oficial suministrada por Energía de Pereira y citada en El Diario, la entidad aseguró: "No es cierto que se vaya a realizar una suspensión masiva del servicio de energía en Cuba". La compañía agregó que, en caso de requerir alguna interrupción programada o tomar una medida excepcional, lo informará de manera oportuna únicamente por canales oficiales, como sus líneas telefónicas o sitios institucionales.

Por ese motivo, Energía de Pereira reiteró el llamado a la ciudadanía para que consulte y comparta solo información verificada y proveniente de fuentes oficiales, evitando la difusión de cadenas no confirmadas. En palabras del comunicado: "No compartamos información falsa. Verifiquemos antes de difundir".

La reciente calamidad, atribuida a un sismo, generó daños considerables en la infraestructura eléctrica, lo que produjo interrupciones en varios sectores. Según el balance presentado por Yulieth Porras, gerente de la empresa, actualmente el 85 % de los usuarios ya cuenta con el servicio restablecido. La mayor parte de las zonas rurales, como La Florida, La Bella, y otros sectores clave, ya han recuperado el suministro. Sin embargo, se aclaró que si aún existen usuarios sin luz en estas áreas, la causa serían daños localizados, por lo cual Energía de Pereira invitó a los ciudadanos a reportar cualquier situación a la línea celular oficial habilitada.

Pese al avance, persisten fallas en ciertos puntos rurales como Arabia, Estación Pereira, La Argentina, entre otros. En estos, el principal problema está ligado a los daños ocurridos en el transformador de la subestación Altagracia tras el sismo, el cual deberá ser reubicado usando maquinaria especializada. Esta tarea estaba programada para el jueves 13 de agosto, con el fin de restablecer el servicio en los lugares afectados.

En el caso del centro de Pereira, la empresa continúa priorizando zonas con menos edificaciones restringidas, buscando evitar mayores riesgos eléctricos. El reporte oficial también destacó el apoyo de cuatro cuadrillas de EPM (Empresas Públicas de Medellín), sumando un total de 116 personas trabajando en terreno para lograr la normalización plena de la energía. Finalmente, Energía de Pereira reiteró las líneas telefónicas disponibles para reportes y solicitudes vinculadas al restablecimiento del servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué surgieron rumores sobre una supuesta suspensión masiva de energía en Cuba, Pereira?

Los rumores se originaron a partir de cadenas que circularon en WhatsApp y diversas redes sociales, las cuales indicaban erróneamente que la Empresa de Energía de Pereira ejecutaría una suspensión de electricidad en el sector de Cuba. Sin embargo, la entidad desmintió categóricamente esta información, recalcando la importancia de confirmar las noticias en canales institucionales y evitar difundir datos no verificados.

¿Qué acciones está tomando Energía de Pereira para restablecer el servicio tras los daños del sismo?

Con base en los reportes de Energía de Pereira, la compañía ha logrado restablecer el servicio para el 85 % de los usuarios y continúa atendiendo los sectores afectados. Entre las acciones destaca la pronta reubicación del transformador dañado en la subestación Altagracia y la atención prioritaria en zonas rurales y urbanas. El apoyo de personal adicional, incluido el de EPM, ha sido fundamental en estas labores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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