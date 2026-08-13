Por: DIARIO DEL PEREIRA

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En medio de la preocupación suscitada por mensajes difundidos a través de WhatsApp y redes sociales, la empresa Energía de Pereira emitió un contundente desmentido sobre la supuesta suspensión masiva del servicio eléctrico en el sector de Cuba. Según información oficial citada por El Diario, la entidad aclaró que tales rumores no tienen fundamento y que cualquier medida extraordinaria con respecto al suministro eléctrico será informada únicamente a través de los canales oficiales de la empresa.

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El comunicado enfatiza que, más allá de estas informaciones erróneas, los técnicos de Energía de Pereira siguen laborando intensamente para normalizar el servicio tras la calamidad reciente. En caso de requerirse alguna suspensión programada u otra acción relevante, la empresa aseguró que lo notificará de manera oportuna y transparente a sus usuarios y a la comunidad en general. Esta aclaración surge en respuesta a una cadena falsa que circuló, especialmente dirigida a los habitantes pereiranos del sector Cuba.

La empresa insistió en la importancia de consultar únicamente medios oficiales y advirtió sobre los riesgos de compartir información cuya veracidad no pueda verificarse. El llamado es a no difundir mensajes no confirmados y a priorizar el uso de los canales corporativos, como la línea celular 3228655668 y las líneas telefónicas 3228655658 y 606-3151515 (opción 2), para reportes o solicitudes.

En cuanto al balance del restablecimiento, Yulieth Porras, gerente de Energía de Pereira, indicó que a la fecha cerca del 85 % de los usuarios ya cuenta con el servicio de energía nuevamente. Especial atención se ha dado a las áreas rurales, en las que se logró restituir la electricidad en sectores como La Florida, La Bella, vía Armenia, vía Cerritos, La Oriental, Llanogrande, Morelia, El Contento, El Tigre, Galicia, Caimalito, Malabar, Combia, Condina, la vereda Guayabal y parte de la vereda La Graminea. Allí, quienes todavía no tienen luz podrían estar afectados por daños específicos y se invita a que estos sean reportados para su pronta atención.

Sin embargo, aún persisten afectaciones en zonas como Arabia, Estación Pereira, La Argentina, Alegrías, Yarumal, Gramalía, Pérez Alto, Pérez Bajo, La India, La Selva y Betulia, debido a daños en el transformador de la subestación Altagracia, desplazado tras un sismo. Las autoridades esperan que la reubicación y reparación del equipo especializado permitan normalizar la situación en estos barrios durante el jueves 13 de agosto. Por el momento, la restauración en el centro de Pereira sigue en progreso, priorizando sectores con menor restricción edilicia para minimizar los riesgos eléctricos. Como refuerzo, 116 personas, y cuatro cuadrillas enviadas por Empresas Públicas de Medellín (EPM), colaboran en los trabajos de campo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Es cierto que habrá una suspensión masiva de energía en Cuba Pereira?

No, según el comunicado oficial de Energía de Pereira, no existe ninguna orden para una suspensión masiva de energía en el sector de Cuba, Pereira. La empresa aclaró que la información difundida en redes sociales y cadenas de WhatsApp sobre cortes generales es completamente falsa. De haber una medida excepcional, se informará por los canales oficiales de la entidad.

¿Qué sectores de Pereira continúan sin servicio de energía tras el sismo?

De acuerdo con la gerente de Energía de Pereira, las zonas que permanecen afectadas y sin electricidad incluyen Arabia, Estación Pereira, La Argentina, Alegrías, Yarumal, Gramalía, Pérez Alto, Pérez Bajo, La India, La Selva y Betulia. Los daños se relacionan principalmente con el desplazamiento del transformador de la subestación Altagracia debido al impacto del sismo. Se espera restablecer el servicio en estos sectores una vez se termine la intervención técnica prevista.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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