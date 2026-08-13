Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Empresa de Energía de Pereira se vio obligada a emitir un comunicado oficial debido a la difusión de información falsa en redes sociales y cadenas de mensajería como WhatsApp, donde se aseguraba la inminente suspensión masiva del servicio eléctrico en el sector de Cuba, una zona de Pereira. Según El Diario, la entidad aclaró de manera contundente que estas afirmaciones no tienen fundamento: “Informamos a nuestros usuarios y a la comunidad en general que no es cierto que se vaya a realizar una suspensión masiva del servicio de energía en Cuba”. La aclaración surgió ante la evidente preocupación generada en algunos sectores de la ciudadanía debido a dichos mensajes.

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De acuerdo con la información divulgada por la Empresa de Energía de Pereira, el servicio no solo no será suspendido masivamente, sino que la empresa está trabajando arduamente para restablecer el suministro en las zonas que resultaron afectadas por la reciente calamidad, atribuida a un sismo que impactó la región. La empresa enfatizó su compromiso de informar oportunamente a los usuarios a través de sus canales oficiales si llegase a ser necesario realizar alguna suspensión programada o aplicar una medida excepcional.

En este contexto, las autoridades de la entidad instaron a la comunidad a no difundir información que no provenga de los canales oficiales. Solicitaron que se verifique la procedencia de cualquier mensaje antes de compartirlo, con el fin de evitar la propagación de información errónea que puede generar alarma innecesaria.

Respecto al avance de la normalización del servicio, Yulieth Porras, gerente de la Empresa de Energía de Pereira, explicó a El Diario que en la fecha informada ya se había restituido el 85 % del suministro a los usuarios, incluyendo la mayor parte de los sectores rurales como La Florida, La Bella, vía Armenia y otros. Si bien algunas zonas todavía permanecen sin electricidad, esto obedece a daños puntuales, especialmente en sectores como Arabia, Estación Pereira, La Argentina y más, donde el transformador de la subestación Altagracia fue desplazado por el sismo, requiriendo equipo especializado para su reubicación.

Para atender estas emergencias, la empresa cuenta con el apoyo de cuadrillas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y ha dispuesto líneas de contacto para que los usuarios reporten inconvenientes. Una vez finalicen las labores técnicas principales, las siguientes intervenciones serán por daños focalizados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se generó la falsa información sobre la suspensión masiva de energía en Cuba, Pereira?

La falsa información surgió debido a cadenas de WhatsApp y publicaciones en redes sociales que anunciaban erróneamente una suspensión masiva de energía en el sector de Cuba. Según El Diario, estos rumores no tenían fundamento y causaron confusión y preocupación entre la ciudadanía, lo que llevó a la Empresa de Energía de Pereira a desmentirlos y aclarar la situación a través de un comunicado oficial.

¿Qué medidas está tomando la Empresa de Energía de Pereira para restablecer el servicio tras la emergencia?

De acuerdo con El Diario, la empresa está enfocada en restituir el servicio eléctrico en los sectores afectados mediante trabajos técnicos, apoyada por equipos de EPM. Además, ha solicitado a los usuarios reportar fallas puntuales por medio de líneas habilitadas, priorizando la atención en zonas rurales y centro de la ciudad según la gravedad de los daños ocasionados por el reciente sismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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