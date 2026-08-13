Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

En los últimos días, la comunidad del sector de Cuba en Pereira se vio inmersa en una ola de desinformación provocada por mensajes difundidos a través de WhatsApp y redes sociales, donde se aseguraba que habría una suspensión total del servicio de energía debido a unas demoliciones. Ante el aumento en la inquietud ciudadana, la Empresa de Energía de Pereira reaccionó contundentemente para desmentir este rumor. Según lo citado por El Diario, la empresa aclaró: "Informamos a nuestros usuarios y a la comunidad en general que no es cierto que se vaya a realizar una suspensión masiva del servicio de energía en Cuba".

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con Energía de Pereira, la falsa información, que circuló ampliamente, no solo carecía de fundamento, sino también atentaba contra la tranquilidad de los residentes. Por el contrario, la empresa enfatizó que sus equipos técnicos seguían trabajando intensamente para restablecer la energía lo más rápido posible, luego de la calamidad ocasionada por un sismo que afectó zonas urbanas y rurales del municipio. Además, la empresa reiteró que cualquier medida excepcional, como suspensiones programadas o intervenciones mayores, siempre se anunciarán exclusivamente a través de los canales oficiales. La recomendación fue clara: se debe verificar toda información antes de compartirla y no contribuir a la propagación de mensajes cuya procedencia no sea confiable.

En una actualización del balance sobre el restablecimiento del servicio, Yulieth Porras, gerente de la Empresa de Energía de Pereira, indicó que ya se ha logrado recuperar la electricidad para el 85 % de los usuarios afectados. Se destacó que muchas de las áreas rurales importantes, como La Florida, La Bella, vía Armenia, vía Cerritos, Llanogrande y varias veredas, ya cuentan nuevamente con el suministro eléctrico. Sin embargo, si aún existen hogares sin energía en estas zonas, se debe a daños aislados, los cuales deben ser reportados mediante las líneas oficiales: 3228655658 o 606-3151515, opción 2.

Por otro lado, hay sectores que continúan sin servicio, tales como Arabia, Estación Pereira, La Argentina y otros, por consecuencias directas del desplazamiento del transformador principal de la subestación Altagracia, provocado por el impacto del sismo. Para resolver esta situación, se programó una intervención con equipo especializado para reubicar y poner en funcionamiento el transformador. Se prevé que esta tarea se completará el jueves 13 de agosto, permitiendo la normalización del servicio en las áreas pendientes.

Energía de Pereira concluyó su informe haciendo énfasis en que los daños restantes en las zonas rurales se irán resolviendo progresivamente y que todo el proceso cuenta con el refuerzo de cuatro cuadrillas adicionales en terreno, provenientes de la empresa EPM, con personal y equipos especializados para agilizar la recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se difundió información falsa sobre una suspensión masiva de energía en Cuba, Pereira?

La información falsa sobre una supuesta suspensión masiva de energía en el sector de Cuba, Pereira, se difundió a través de cadenas en WhatsApp y redes sociales sin ningún sustento oficial. De acuerdo con el comunicado de la Empresa de Energía de Pereira, esta clase de mensajes no provino de fuentes verificadas y contribuyó a la incertidumbre en la comunidad. La empresa hizo un llamado a consultar solamente los canales oficiales para evitar malentendidos.

¿Cuáles son los sectores de Pereira que siguen sin energía y cuál es la causa?

Según la gerente de la Empresa de Energía de Pereira, algunas zonas como Arabia, Estación Pereira, La Argentina, Alegrías, Yarumal, Gramalía, Pérez Alto, Pérez Bajo, La India, La Selva y Betulia permanecen sin servicio eléctrico. La razón principal es el desplazamiento del transformador de la subestación Altagracia como consecuencia del sismo reciente. Para solucionar el problema, se trabaja en la reubicación del transformador con equipo especializado, proceso que se espera finalizar en los próximos días para restablecer el servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.