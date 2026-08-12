Por: Social Geek

Social Geek es una completa guía diaria de información sobre tecnología e innovación para el mundo de habla hispana. Visitar sitio

Google presentó oficialmente la nueva generación de su familia de teléfonos inteligentes con el lanzamiento de los Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL. Esta actualización trae varios cambios tanto en diseño como en especificaciones técnicas, manteniendo la apuesta por la integración de hardware avanzado y software basado en inteligencia artificial. De acuerdo con SocialGeek, uno de los elementos más notorios de esta generación es la renovación estética de la denominada barra de cámara, que ahora es más fina y menos prominente, en especial en el modelo base Pixel 11. Además, este modelo adopta una barra totalmente de cristal, lo que, sumado a una funda oficial, logra disimular casi por completo el sobresaliente del módulo fotográfico.

Sigue a PULZO en Discover

En el campo fotográfico, el Pixel 11 se actualiza con un sensor principal de 48 megapíxeles (MP), permitiendo una mayor sensibilidad a la luz —56 % más amplia respecto a la generación anterior— y mejorando las capacidades del teleobjetivo, que gracias al chip Tensor G6 hace posible un zoom digital denominado SuperRes de hasta 30 aumentos. La configuración base de este modelo integra 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Además, la carga inalámbrica se ha mejorado con la incorporación del estándar Qi2.2, lo que permite recargar el dispositivo a 25 vatios, un incremento de velocidad del 25 %, aunque la autonomía anunciada se mantiene superior a 30 horas.

Los modelos Pixel 11 Pro y Pro XL, según SocialGeek, introducen la innovación del sistema HiLight: un anillo compuesto por LEDs ambientales localizado alrededor del flash de la cámara, diseñado para ofrecer notificaciones luminosas incluso cuando el dispositivo está con la pantalla hacia abajo. Este sistema incluye animaciones y permite personalizar los colores de las alertas en llamadas de contactos favoritos de Google y WhatsApp, con la promesa de compatibilidad futura con otras aplicaciones.

En términos de cámaras, ambos modelos Pro poseen un sensor principal de 50 MP y un teleobjetivo de 48 MP que brindan mayor sensibilidad lumínica —incremento del 30 %— y habilitan funciones como modo retrato a 5 aumentos y "zoom profesional" de hasta 120x. También destacan la Visualización Nocturna Instantánea, notablemente más rápida que en generaciones previas.

La serie Pixel 11 llega de fábrica con Android 17 y una garantía de siete años de actualizaciones, incluye el chip de seguridad Titan M3 (con tecnología de criptografía postcuántica para el arranque del sistema) y funciones potenciadas por la inteligencia artificial Gemini, tales como ayuda para redacción de mensajes, transcripción de voz a texto y traducción de videos. En cuanto a disponibilidad, Google ha fijado el lanzamiento oficial para el 20 de agosto, con precios de partida de 899 dólares para el Pixel 11 de 256 GB y desde 1.099 y 1.299 dólares para los modelos Pro y Pro XL, respectivamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las novedades principales de los Google Pixel 11 y Pixel 11 Pro?

La línea Pixel 11 introduce mejoras en diseño con una barra de cámara más delgada y menos prominente, sensores fotográficos más avanzados que aumentan la sensibilidad a la luz y un nuevo sistema de notificaciones LED llamado HiLight en los modelos Pro. Además, la carga inalámbrica mejora utilizando el estándar Qi2.2, y toda la serie integra el chip Tensor G6, que impulsa funciones avanzadas de inteligencia artificial y seguridad.

¿Qué es el chip Tensor G6 y cómo impacta en los teléfonos Pixel 11?

El Tensor G6 es un procesador desarrollado por Google que combina rendimiento y optimización de software. Este chip mejora la velocidad del sistema, aumenta las capacidades de procesamiento para inteligencia artificial y permite funciones fotográficas avanzadas como SuperRes zoom y Visión Nocturna Instantánea, además de reforzar la seguridad junto al chip Titan M3 con tecnologías como la criptografía postcuántica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.