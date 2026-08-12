A pocas semanas de su esperado lanzamiento el 25 de septiembre de 2026, Electronic Arts ha destapado nuevas cartas sobre EA Sports FC 27. Tras escuchar el feedback de la comunidad, la compañía no solo promete una experiencia más pulida, sino que ha detallado cómo los jugadores podrán probar el título de manera anticipada a través de su nueva beta cerrada.

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La Beta Cerrada: Fechas y la sorpresa de la Nintendo Switch 2

A partir del 5 de agosto y hasta el 25 de agosto de 2026, EA habilitará una beta cerrada para jugadores seleccionados que se hayan registrado en su programa EA Playtesting. Aunque por ahora está limitada a ciertas regiones (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda), el gran titular que nos deja este anuncio es la confirmación de las plataformas.

Además de estar disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X|S y Xbox One, el documento oficial de EA confirma que el juego llegará a la Nintendo Switch 2. Esta es una excelente noticia para los usuarios híbridos que buscan disfrutar del título en la nueva generación portátil con toda la potencia y fluidez esperada.

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‘The Grounds’ y el papel de la comunidad

EA ha sido enfática en que FC 27 se ha construido con la voz de los jugadores mediante los ‘Design Councils’ y su portal de retroalimentación. Los afortunados en probar la beta antes del 18 de agosto tendrán acceso exclusivo a ‘The Grounds’, el nuevo y atractivo modo de fútbol callejero enfocado en partidos 1v1 y 3v3 que la comunidad venía pidiendo a gritos.

A partir del 18 de agosto, se abrirán el resto de modalidades para poner a prueba los fundamentos del gameplay y Ultimate Team.

Hay que tener en cuenta que EA mantendrá reglas estrictas para esta fase de prueba: estará estrictamente prohibido hacer streams o capturar contenido del juego, bajo pena de perder el acceso y enfrentar posibles baneos en los canales de transmisión.

Versiones y precios confirmados

Con figuras como Kylian Mbappé y Jude Bellingham adornando la portada oficial, el juego mantendrá su estructura clásica de ediciones para quienes ya quieran asegurar su copia y preparar el terreno para la temporada:

Edición Estándar (69.99 dólares —219.150 pesos colombianos—): incluye el juego base y acceso a partir del 25 de septiembre. Ideal para los jugadores casuales.

incluye el juego base y acceso a partir del 25 de septiembre. Ideal para los jugadores casuales. Edición Ultimate (99.99 dólares —313.100 pesos colombianos—): pensada para los más competitivos. Otorga hasta 7 días de acceso anticipado, FC Points para Ultimate Team y bonificaciones exclusivas para los modos de juego.

EA Sports FC 27 ya calienta motores. Septiembre será el mes donde se defina si los cambios implementados, de la mano con el feedback de los jugadores, logran conquistar una vez más a los apasionados del fútbol virtual.

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