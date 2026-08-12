Por: El Espectador

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El Ministerio de Educación Nacional alertó sobre una campaña que circula actualmente en redes sociales e internet, en la que se está suplantando la identidad de esta cartera, según lo comunicó oficialmente la entidad. De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio, diversas páginas web estarían haciendo uso fraudulento tanto del nombre como de la imagen institucional del Ministerio de Educación Nacional y del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). El objetivo de estas páginas sería ofrecer, de manera ilegítima, servicios de consulta, validación y verificación de títulos, certificados y otros documentos académicos.

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En el comunicado oficial, el Ministerio enfatizó que “estos sitios no pertenecen al Ministerio de Educación Nacional ni hacen parte de la infraestructura tecnológica oficial”. Entre los portales que la entidad identifica como fraudulentos están: mineducacion-gov.co, registro.mineducacion-gov.co, registroeducativo-siet.com.co y sniesmineducacion.com.co. La existencia de estos sitios web representa un riesgo tanto para la información personal como académica de los ciudadanos, ya que pueden facilitar acciones ilícitas como el fraude, la falsificación y la circulación de documentos académicos falsos.

Para evitar caer en este tipo de estafas, el Ministerio recomendó a la ciudadanía que, en caso de necesitar comprobar la autenticidad de un título de educación superior, acuda directamente a la institución que expidió el documento, pues solo ellas tienen la responsabilidad y la capacidad de registrar y verificar debidamente esa información. Además, la entidad aconsejó abstenerse de suministrar datos personales, identificaciones o información académica en portales web cuya confianza o legitimidad no haya sido verificada previamente. Recomienda también no acceder a enlaces enviados por correo electrónico, mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales si no se tiene certeza sobre su origen y validez.

Finalmente, si alguna persona detecta actividades sospechosas, el Ministerio sugirió reportarlas de inmediato ante las autoridades competentes o ante la propia entidad, subrayando la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir y combatir este tipo de fraudes.

¿Cuáles son los riesgos de usar páginas falsas del Ministerio de Educación Nacional?

El uso de páginas web fraudulentas puede exponer la información personal y académica de los ciudadanos a delitos como el fraude y la falsificación de documentos. Además, la manipulación o circulación de títulos y certificados académicos obtenidos por estos medios no tiene ninguna validez oficial y puede acarrear consecuencias legales para quienes participen en este tipo de acciones.

¿Cómo puedo verificar si un sitio web está vinculado oficialmente al Ministerio de Educación Nacional?

Según la entidad, para asegurarse de la autenticidad de un sitio web, usted debe evitar acceder a portales sospechosos y siempre consultar directamente con las instituciones de educación superior que expiden los títulos. No se debe entregar información sensible en webs cuya procedencia y legitimidad no esté plenamente comprobada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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