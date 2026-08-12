Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La movilidad en la capital está bajo la lupa para proteger a los ciudadanos de posibles riesgos asociados a trámites digitales. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá ha insistido recientemente en que el proceso para obtener el permiso llamado Pico y Placa Solidario debe hacerse únicamente a través de los canales oficiales de la entidad. Esta medida busca preservar la seguridad de los usuarios y evitar fraudes, una inquietud latente cuando abundan ofertas de intermediarios y páginas web que prometen facilitar el proceso a cambio de pagos no autorizados.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información publicada por la Secretaría Distrital de Movilidad, es fundamental que antes de realizar cualquier gestión o pago, los ciudadanos verifiquen el dominio de la página web. Solo las plataformas que terminan en .gov.co hacen parte de los canales gubernamentales legítimos. La SDM ha advertido que ningún trámite para conseguir el permiso de Pico y Placa Solidario puede gestionarse por medio de redes sociales, mensajes de texto, mensajería instantánea (como WhatsApp) o a través de terceros. Realizar el proceso fuera del sitio oficial puede poner en riesgo los datos personales y llevar a la pérdida de dinero por trámites inexistentes.

El Pico y Placa Solidario en Bogotá es una alternativa para quienes necesitan circular en sus vehículos en días de restricción, siempre que gestionen un permiso ante la SDM. El trámite, seguro y transparente, debe hacerse de manera directa en la plataforma web oficial, garantizando así el cumplimiento normativo. La Secretaría recomienda además que se haga este procedimiento con suficiente anticipación, para evitar contratiempos y asegurarse de que la autorización esté activa en el momento de requerir circulación.

El trabajo de la Secretaría Distrital de Movilidad enfocado en servicios digitales confiables es parte de un esfuerzo mayor por tener una movilidad organizada y por fomentar el respeto por las normas viales en la ciudad. La institución recalca que desconfíe de cualquier persona, página o canal que sugiera otros métodos para agilizar o facilitar el trámite. Para mayor información o inquietudes, la recomendación es recurrir siempre a los canales y páginas oficiales de la SDM.

¿Cómo puede un ciudadano identificar si una página de Pico y Placa Solidario en Bogotá es falsa?

Para identificar páginas fraudulentas, es importante revisar que la dirección web termine en .gov.co, correspondiente a dominios oficiales del gobierno y sin alteraciones o errores de escritura. Toda gestión o pago debe hacerse en el portal institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad, y nunca por medio de enlaces recibidos a través de redes sociales, WhatsApp o intermediarios, quienes no están autorizados para este procedimiento.

¿Qué significa Pico y Placa Solidario en Bogotá y cómo se tramita el permiso?

Pico y Placa Solidario es un permiso que permite a un propietario de vehículo circular en días restringidos por la norma de movilidad. Este trámite se realiza exclusivamente en la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, siguiendo las instrucciones que la plataforma señala y asegurándose de hacerlo anticipadamente para evitar inconvenientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z