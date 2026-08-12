Por: Portal Bogotá

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Bogotá cumple 488 años y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha decidido conmemorar este aniversario reforzando su compromiso con las y los jóvenes de la ciudad. En el marco del Día Internacional de la Juventud, que se celebra cada 12 de agosto, Idartes impulsa acciones que destacan el papel protagónico de la juventud en la transformación social, ambiental y cultural de la capital, como lo informó el sitio oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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Una de las apuestas más destacadas es la iniciativa ‘Activa el Arte, Jóvenes que Crean’, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de agosto de 2026. Este programa busca incentivar las capacidades creativas y artísticas de los jóvenes, asignando recursos concretos y promoviendo procesos de formación en diferentes áreas del arte. Según el balance presentado por Idartes, la entidad ha implementado estrategias para fortalecer iniciativas emergentes, visibilizar propuestas relacionadas con el uso del espacio público y fomentar la gestión cultural en las localidades de Bogotá.

El respaldo institucional se manifiesta con la destinación de recursos a través del Programa Distrital de Estímulos (PDE) 2026 y otras convocatorias específicas, como la Beca Bogotá Diversa para Sectores Sociales. Un ejemplo de esto es el 8vo Festival Ojo con eso Manito, que intervendrá en la zona de Arborizadora Alta mediante la renovación técnica de galerías urbanas, una acción financiada desde esta convocatoria. Además, se promueven oportunidades como la Beca de Circulación para Jóvenes Emergentes y el Premio de Composición para Jóvenes Compositores, abriendo espacios para que el talento joven se exprese y consolide sus propuestas en la ciudad.

Simultáneamente, la oferta gratuita y permanente de la Gerencia CREA en los Centros Crea de Bogotá refuerza el acceso de los jóvenes a la formación en artes plásticas, audiovisuales, creación digital, danza, literatura, música y teatro. Esta red de espacios busca ofrecer entornos de aprendizaje y encuentro comunitario para impulsar el desarrollo integral y el ejercicio de los derechos culturales de la juventud.

De esta manera, Idartes ratifica su propósito de convertir a la juventud en protagonista del proceso creativo de una Bogotá diversa e incluyente. Con estas acciones, la institución sostiene su visión de la cultura como un motor de transformación social y acredita a los jóvenes como actores clave en la consolidación de una ciudad creadora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden los jóvenes de Bogotá inscribirse en el programa ‘Activa el Arte, Jóvenes que Crean’ de Idartes?

Para hacer parte del programa ‘Activa el Arte, Jóvenes que Crean’, los interesados deben inscribirse antes del 28 de agosto de 2026 siguiendo las indicaciones del Instituto Distrital de las Artes (Idartes). La información oficial y los requisitos son comunicados a través del sitio web de Idartes y los canales institucionales de la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué es el Programa Distrital de Estímulos (PDE) de Idartes y a quiénes está dirigido?

El Programa Distrital de Estímulos (PDE) de Idartes es una estrategia institucional para asignar recursos y respaldar proyectos creativos y artísticos emergentes en Bogotá. Está dirigido especialmente a jóvenes creadores y colectivos interesados en desarrollar iniciativas que fortalezcan la gestión cultural y el uso del espacio público en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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