Por: Portal Bogotá

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El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), que representa a la Alcaldía Mayor de Bogotá, fue galardonado con el premio Innova Mayor en la categoría Talento Senior, una distinción que subraya la labor de la entidad con las personas mayores y la comunidad pensionada, en el marco de la Política de Atención al Pensionado. De acuerdo con información oficial, este reconocimiento fue concedido durante el Congreso Empresarial El Futuro es Plateado 2026, organizado por Porvenir y la Universidad del Rosario, un encuentro en el que expertos, organizaciones y líderes analizaron los retos de una sociedad envejecida, valorando la experiencia y la participación activa en la vejez.

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En la edición de este congreso, participaron cerca de 600 empresas y entidades de los sectores público y privado. Destaca la presencia entre los finalistas de dos organismos distritales: el FONCEP y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, lo que reafirma el compromiso de Bogotá con la inclusión y el bienestar de la población adulta mayor. Según el FONCEP, la gestión pensional trasciende el pago de mesadas: también implica generar espacios de encuentro, cuidado y participación con enfoque en la calidad de vida, como lo expresaron en la red social X.

Esta visión hace parte de la Política de Atención al Pensionado 2023-2030, formalizada en el Decreto Distrital 645 de 2025. Dicha política nació de un diagnóstico participativo con la comunidad pensionada, el cual permitió detectar que muchas personas, tras jubilarse, no aprovechan del todo las oportunidades sociales, culturales y recreativas que el distrito ofrece. El FONCEP respondió fortaleciendo su enfoque institucional para que pensionados y beneficiarios, además de recibir su mesada puntual, accedan a servicios de bienestar y continúen vinculados de forma activa con la ciudad.

Entre las iniciativas clave está "FONCEP se toma tu localidad", que lleva asesoría, trámites y servicios a diferentes territorios. Otra estrategia importante es Bogotá Silver, que reconoce el valor histórico de pensionadas, pensionados y sustitutas a través de visitas domiciliarias y ejercicios de visibilización de historias de vida. Además, el FONCEP promueve la inclusión en su propio equipo con 18 colaboradores mayores de 60 años, reforzando la importancia del talento senior para el sector público.

En suma, el premio Innova Mayor resalta la importancia de transformar la atención pensional, posicionándola como motor de autonomía, participación e integración social, y demostrando que la etapa de la jubilación puede ser un periodo activo y significativo para el desarrollo de nuevos proyectos personales y colectivos en Bogotá.

¿Qué significa el premio Innova Mayor y cuál es su importancia para el FONCEP?

El premio Innova Mayor reconoce la labor de entidades que trabajan con la población mayor, destacando proyectos e iniciativas que fortalecen la calidad de vida y participación de personas pensionadas. Para el FONCEP, recibir esta distinción significa validar su enfoque más humano e integral en la gestión pensional, y situar a Bogotá como referente nacional en inclusión y reconocimiento del talento senior.

¿Cuáles son las principales iniciativas del FONCEP para apoyar a pensionados en Bogotá?

El FONCEP impulsa iniciativas como "FONCEP se toma tu localidad", que acerca los servicios pensionales y espacios de escucha a los barrios, y Bogotá Silver, que promueve la visibilización y reconocimiento de personas pensionadas. Además, fomenta la participación y bienestar a través de programas de salud, recreación, cultura y formación, alineados con la Política de Atención al Pensionado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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