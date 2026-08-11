Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Alcaldía Local de Chapinero y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte Empresa Social del Estado (E.S.E.) han anunciado la apertura de inscripciones dentro del Convenio 304 de 2025, con el objetivo de facilitar dispositivos de asistencia personal a personas con discapacidad permanente que residan en Chapinero. Esta iniciativa hace parte del programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, que centra sus esfuerzos en promover la inclusión, autonomía y derechos de esta población, de acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía Local de Chapinero.

Sigue a PULZO en Discover

El programa, según lo divulgado por el gobierno local, busca entregar diferentes dispositivos de asistencia, seleccionados tras una valoración previa que establece la necesidad individual de cada beneficiario. Entre los dispositivos mencionados se encuentran coches neurológicos, sillas de ruedas, calzado ortopédico para diversas condiciones —como pie diabético o artrítico—, plantillas, medias de compresión graduada, colchones y cojines antiescaras, kits para personas con ceguera o baja visión, kits cognitivos, camas hospitalarias semieléctricas, kits para la vida diaria, barras de apoyo y rampas, todos orientados a incrementar la calidad de vida y autonomía de los beneficiarios.

El proceso de inscripción estará disponible hasta el 30 de agosto, y está dirigido exclusivamente a residentes de Chapinero que cumplan los requisitos definidos. Las personas interesadas deben presentar la fotocopia de su documento de identidad y el de su cuidador, un certificado de residencia reciente (no mayor a tres meses), un resumen de historia clínica actual (con vigencia máxima de un año) que evidencie el diagnóstico de discapacidad, la prescripción médica correspondiente (para quienes soliciten calzados ortopédicos, para pie diabético, artrítico o plantillas) y un recibo de servicio público con vigencia también no mayor a tres meses.

De esta manera, la Alcaldía Local fortalece su compromiso con la inclusión y la eliminación de barreras para las personas con discapacidad, promoviendo su autonomía y participación plena en la vida cotidiana, según lo expresado en el comunicado oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede una persona con discapacidad inscribirse para recibir dispositivos en Chapinero?

La inscripción debe hacerse presentando la documentación requerida, como la fotocopia de los documentos de identidad, certificado de residencia, resumen de la historia clínica, prescripción médica en caso de solicitar calzado especializado y un recibo de servicio público. El proceso de inscripción está disponible hasta el 30 de agosto, de acuerdo con las indicaciones de la Alcaldía Local de Chapinero.

¿Qué dispositivos de asistencia se entregarán en el convenio de la Alcaldía de Chapinero y a quién están dirigidos?

La Alcaldía Local de Chapinero, en conjunto con la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., entregará dispositivos como sillas de ruedas, calzado ortopédico, colchones y cojines antiescaras, kits de apoyo para personas con baja visión y otras ayudas técnicas. Estos dispositivos están dirigidos a residentes con discapacidad permanente en Chapinero, tal como lo estipula el Convenio 304 de 2025.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z