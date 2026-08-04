Por: Portal Bogotá

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La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, conocida como BibloRed, está impulsando durante el mes de agosto de 2026 una agenda de actividades culturales completamente gratuitas con una marcada apuesta por la inclusión y el acceso universal al conocimiento. Según la programación oficial divulgada por BibloRed, estos espacios han sido pensados para acoger a personas con diferentes tipos de discapacidad, ofreciendo talleres, recorridos, encuentros y ciclos de formación en diversos formatos accesibles. Entre las iniciativas más destacadas figura el “Bosque de las palabras”, desarrollado en la Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río el jueves 6 de agosto, que invita a personas con discapacidad múltiple a disfrutar de experiencias sensoriales a partir de la lectura compartida y la interacción con objetos naturales. Semanas más tarde, en el mismo escenario, “Guardianes de la Tierra” fomentará la identificación de acciones cotidianas amigables con el medio ambiente.

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Por otro lado, la Biblioteca Pública FUGA acogerá el “Encuentro co-visualidad” el sábado 29 de agosto, un taller concebido para que personas con y sin discapacidad puedan crear juntas a través del arte y la imaginación. Para quienes buscan aprender sobre el sistema Braille—el método de lectoescritura utilizado por personas con discapacidad visual—BibloRed plantea varios ciclos, entre ellos “Formación en Braille: ciclo 3” en la Biblioteca Pública Usaquén – Servitá, donde se enseñará la escritura de números en Braille. Asimismo, la Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella – El Tintal ofrecerá sesiones sobre el uso accesible de aplicaciones de transporte con lectores de pantalla, dirigidas especialmente a usuarios con discapacidad visual.

La programación también contempla espacios donde la Lengua de Señas Colombiana (LSC) estará presente. El ciclo “Leer con los pies: cuidado y autocuidado” en Suba, así como el círculo “Entre puntada y palabra” en PPP Gaitán Cortés – San Cristóbal, incorporan la interpretación en LSC para asegurar la participación de personas con discapacidad auditiva, promoviendo la expresión colectiva y la apropiación del territorio. El componente de inclusión se refuerza con el segundo ciclo de “Formación en lectoescritura Braille” en la Biblioteca Pública del Deporte, donde se abordarán temas como el uso de mayúsculas y signos de puntuación en Braille. Todas estas actividades están diseñadas para público con y sin discapacidad, confirmando el compromiso de BibloRed con la equidad y la accesibilidad cultural en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades inclusivas gratis que ofrece BibloRed en Bogotá durante agosto de 2026?

BibloRed ofrece en agosto de 2026 actividades gratuitas como talleres de Braille, alfabetización digital, recorridos sensoriales, espacios de creación colectiva, formación en aplicaciones de transporte para discapacidad visual y círculos de tejido accesible, todas diseñadas para personas con y sin discapacidad.

¿Qué es la Lengua de Señas Colombiana (LSC) y cómo facilita la inclusión en las actividades de las bibliotecas?

La Lengua de Señas Colombiana (LSC) es el sistema visual-gestual usado por la comunidad sorda en Colombia. En BibloRed, la presencia de intérpretes en LSC permite que personas con discapacidad auditiva participen plenamente en encuentros culturales, talleres y recorridos, garantizando la accesibilidad y el intercambio entre públicos diversos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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