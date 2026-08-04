Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó que el viernes festivo 7 de agosto de 2026, todos los senderos del proyecto Caminos de los cerros orientales estarán cerrados para el público. Esta decisión se toma porque, durante ese día, las unidades de la Policía de Bogotá que normalmente apoyan a los visitantes estarán destinando sus recursos y personal a la atención de los diferentes eventos relacionados con la celebración de la fiesta patria. Así lo comunicó la EAAB, dejando claro que no se contará con el acompañamiento habitual de las autoridades, lo que explica el cierre de estos espacios naturales, ampliamente visitados por ciudadanos y turistas.

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El proyecto Caminos de los cerros orientales ofrece senderos ecológicos de alto interés para la recreación y el disfrute ambiental en la capital, pero su funcionamiento depende del apoyo logístico y de seguridad brindado por la Policía de Bogotá. Ante la prioridad de las labores policiales en el marco de las festividades del 7 de agosto, los responsables del proyecto determinaron que lo más prudente es restringir el acceso durante esa jornada, con el fin de prevenir cualquier eventualidad o riesgo ante la falta de vigilancia.

De acuerdo con la información de la EAAB, la reapertura de los senderos se realizará de manera habitual el sábado 8 de agosto de 2026, pero solo en los siguientes tramos habilitados: Santa Ana – La Aguadora, Quebrada La Vieja, San Francisco – Vicachá y Guadalupe – Aguanoso. Así mismo, el proceso de agendamiento para el acceso a estos caminos está regulado por un aplicativo que pone a disposición los cupos tres días antes de la fecha deseada. Una vez se completa el cupo diario permitido, no es posible reservar para ese día.

La EAAB recomienda a los interesados revisar con suficiente anticipación las opciones disponibles y, en caso de que no puedan asistir, cancelar la reserva para liberar el cupo. Además, hace énfasis en la importancia de no recorrer los senderos fuera de los horarios y días establecidos para evitar sanciones o incidentes. En definitiva, la medida busca salvaguardar la seguridad y garantizar la adecuada gestión de los recursos durante una fecha con alta demanda de servicios de orden público.

¿Por qué estarán cerrados los Caminos de los cerros orientales el 7 de agosto de 2026?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informó que la razón para el cierre temporal de todos los senderos del proyecto Caminos de los cerros orientales el 7 de agosto de 2026 se debe a que la Policía de Bogotá, encargada del acompañamiento a visitantes, dirigirá todos sus recursos a la atención de eventos de la fiesta patria ese día.

¿Cuándo reabrirán los senderos y cómo se puede agendar una visita?

La operación de los senderos se retomará el sábado 8 de agosto de 2026 con agenda solo para algunos recorridos específicos. El aplicativo de la EAAB habilita cupos tres días antes de la visita y cierra cuando se agotan; por eso, se recomienda consultar y reservar con anticipación para asegurar el acceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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