Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa ha centrado sus esfuerzos en la prevención del feminicidio, un delito que sigue amenazando la vida y los derechos de las mujeres. Según la información suministrada en la campaña, una de las principales dificultades que enfrentan las víctimas de violencia es la reacción del entorno cercano. Muchas personas no saben cómo comportarse cuando identifican señales de violencia en una amiga, familiar o conocida. Algunas suelen minimizar la situación, asumen que se trata únicamente de un conflicto de pareja o incluso se distancian si la mujer no toma decisiones inmediatas. Esta respuesta, lejos de ser neutral, puede contribuir al aislamiento y elevar el riesgo que enfrenta la víctima.

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Para abordar estos problemas, la iniciativa presenta cinco acciones fundamentales. La primera consiste en aprender a identificar las señales: si percibe que una mujer experimenta miedo frente a su pareja, ha perdido contacto con su red social, justifica cada movimiento o ha dejado de manejar sus propios recursos, se deben considerar como alertas. Además, el control de la ubicación, revisar el celular sin consentimiento, el aislamiento y la humillación también son formas de violencia que no deben restarse importancia.

En segundo lugar, se recomienda escuchar sin emitir juicios. De acuerdo con la estrategia, cuando una mujer decide compartir su experiencia, es fundamental creerle y no interrogarla ni culpabilizarla. Expresiones de apoyo como "gracias por confiar en mí" y "¿cómo puedo ayudarte?" pueden marcar la diferencia. Cuestionar sus decisiones o dudar de su testimonio puede alejarlas del apoyo necesario.

Otra línea de acción es mantener el vínculo. Persistir en la relación y estar presente sin importar que no denuncie o se aleje de inmediato es clave para evitar que se sienta sola. También es importante ofrecer ayudas tangibles, como acompañarla a la Comisaría de Familia o a la Fiscalía, cuidar a sus hijos durante un trámite o acordar una palabra clave para pedir ayuda. La ayuda debe respetar su autonomía, ampliando, no imponiendo, sus alternativas de protección.

Finalmente, se enfatiza en romper el silencio y evitar la complicidad. Cuestionar las conductas de control y no tomarlas como bromas es esencial. Si identifica amenazas o violencia directa, debe buscar orientación y facilitar ayuda, entendiendo que la protección es una labor colectiva, no un asunto privado.

Estas recomendaciones están integradas en las metodologías ‘Tu Voz Reconoce, Tu Voz Acompaña’ y ‘Tu Voz Sostiene’, creadas por la Secretaría Distrital de la Mujer en el marco de la Estrategia de Transformaciones Culturales, para fortalecer la acción comunitaria frente a las violencias de género. Además, las mujeres que requieran orientación pueden comunicarse con la Línea Púrpura Distrital o recurrir a las Casas de Igualdad de Oportunidades y las Manzanas del Cuidado. En caso de emergencia, la Línea de Emergencias 123 está habilitada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las señales de violencia que pueden indicar riesgo de feminicidio en Bogotá?

Las señales de violencia que pueden indicar un riesgo aumentan cuando una mujer manifiesta miedo hacia su pareja, pierde su autonomía financiera y de decisiones, es vigilada o controlada constantemente —como cuando revisan su celular o le piden justificar su ubicación—, se aísla de su entorno social y familiar, es humillada o amenazada. Todas estas situaciones fueron mencionadas como signos de alerta clave en la campaña "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa".

¿Qué servicios existen en Bogotá para mujeres víctimas de violencia y cómo acceder a ellos?

De acuerdo con la campaña, las mujeres en Bogotá pueden comunicarse con la Línea Púrpura Distrital al 01 8000 112 137 o por WhatsApp al 300 755 1846 para orientación. También pueden acudir a las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, las Manzanas del Cuidado, la Comisaría de Familia o a la Fiscalía. En emergencias, la Línea 123 es la vía de contacto inmediata.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.