Por: El Espectador

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Tras un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay, su familia junto a varios congresistas realizaron un homenaje a la memoria del senador en la Parroquia La Inmaculada Concepción, para luego develar su monumento en el antiguo parque “El Golfito”, que ahora lleva su nombre. Gustavo Torrijos Zuluaga

Tras un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay, su familia junto a varios congresistas realizaron un homenaje a la memoria del senador en la Parroquia La Inmaculada Concepción, para luego develar su monumento en el antiguo parque “El Golfito”, que ahora lleva su nombre. Gustavo Torrijos Zuluaga

Un año después del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, su familia y un grupo de congresistas organizaron un sentido homenaje en la Parroquia La Inmaculada Concepción. El evento, cargado de simbolismo y recuerdo, culminó con la develación de un monumento dedicado a la memoria del senador en el parque que previamente era conocido como “El Golfito”. Desde el acto conmemorativo, este espacio ahora lleva el nombre de Miguel Uribe Turbay, convirtiéndose en un sitio significativo tanto para sus seres queridos como para la comunidad.

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De acuerdo con El Espectador, la familia del senador, junto a figuras políticas del país, optó por materializar su legado en un espacio público. El antiguo parque “El Golfito” fue el elegido para este reconocimiento, ya que ahora, bajo el nombre de Miguel Uribe Turbay, simboliza el impacto que tuvo en la vida política y social. El acto incluyó una ceremonia religiosa en la parroquia, evidenciando el carácter solemne y familiar del homenaje. Posteriormente, se trasladaron al lugar donde se encuentra el nuevo monumento, punto de encuentro para quienes desean recordar su vida y obra.

El reconocimiento no solo representó un tributo al senador por su labor, sino también consolidó un espacio de memoria pública abierta a la ciudadanía. La transformación de un parque tradicional en un monumento con su nombre refleja la intención de su familia y acompañantes políticos de mantener vivo su recuerdo, construyendo memoria colectiva a través del patrimonio urbano. Con este acto, la familia Uribe Turbay y los congresistas presentes buscan que el aporte de Miguel Uribe Turbay a la sociedad perdure y sea reconocido cotidianamente por quienes transitan y disfrutan de ese espacio recuperado. La información citada proviene de El Espectador, fuente reconocida en el ámbito nacional.

¿Por qué el parque “El Golfito” recibió el nombre de Miguel Uribe Turbay?

El parque “El Golfito” fue rebautizado con el nombre de Miguel Uribe Turbay como parte del homenaje realizado por su familia y varios congresistas, quienes buscaban rendir tributo a su memoria y legado político. Este cambio pretende convertir el parque en un espacio de recuerdo y reflexión sobre el impacto del senador en el ámbito público, según El Espectador.

¿Cómo se llevó a cabo el homenaje a Miguel Uribe Turbay un año después de su fallecimiento?

El homenaje consistió en una ceremonia religiosa en la Parroquia La Inmaculada Concepción, seguida por la develación de un monumento dedicado al senador en el antiguo parque “El Golfito”, lugar que desde entonces lleva su nombre. Familiares, amigos y congresistas participaron para honrar y reafirmar la memoria del senador, como reseña El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.