Una vivienda del barrio Las Cruces, en Bogotá, fue escenario de una emergencia luego de que un joven habría provocado un incendio en la casa donde se encontraban sus padres y sus abuelos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Nariño enfrenta emergencia por incendio forestal; llamas avanzan y comunidad pide auxilio)

Según informó Edwar Porras, ‘Ojo de la noche’ de Noticias Caracol y Blu Radio, los abuelos del señalado lograron salir de la vivienda y fueron trasladados a un inmueble cercano, donde permanecen a salvo.

De acuerdo con el reporte del periodista, el padre del joven resultó afectado durante el incendio, salió con su ropa quemada y sufrió quemaduras en la espalda.

Lee También

La emergencia provocó preocupación entre los habitantes del sector, mientras los organismos correspondientes atendían la situación y verificaban las condiciones de la vivienda afectada.

Autoridades investigan por qué habría iniciado el fuego

El origen del incendio y las circunstancias que llevaron al joven a presuntamente iniciar el fuego son materia de investigación por parte de las autoridades.

Por ahora, no se ha establecido públicamente cuál habría sido el motivo de la acción. Las autoridades deberán determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer las circunstancias que rodearon el incendio registrado en el barrio Las Cruces.

* Pulzo.com se escribe con Z