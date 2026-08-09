En los últimos días se registró un incendio en un terreno que es propiedad del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, según informó el programa ‘La red’, de Caracol Televisión, este domingo.

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El predio, en el que se adelantaban obras para un proyecto hotelero, fue escenario de una conflagración que provocó alarma entre los vecinos y movilizó a las autoridades locales para controlar la emergencia.

Las imágenes del suceso, compartidas en el mencionado programa, mostraron cómo las llamas se extendieron por el terreno y cómo la comunidad reaccionó de inmediato. Varios residentes se acercaron al lugar y solicitaron ayuda con urgencia.

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Mientras esperaban la llegada de los organismos de socorro, pidieron el suministro de agua para intentar sofocar el fuego de manera manual y evitar que las llamas avanzaran hacia propiedades o viviendas aledañas.

La movilización ciudadana buscó contener el avance del incendio y reducir el riesgo de propagación. El esfuerzo de los vecinos permitió ganar tiempo hasta que las unidades de emergencia de la localidad hicieron presencia en la zona.

El programa de entretenimiento se contactó con familiares del artista para conocer el alcance de la emergencia y el estado de las personas que se encontraban en las inmediaciones del inmueble. Los allegados confirmaron que el incidente no dejó víctimas mortales ni personas lesionadas.

🚨 ¡Momentos de angustia! https://t.co/6Hk6b5iU42 Un incendio se registró en una de las propiedades de #YeisonJiménez en Fusagasugá. 🔥 Se conocen los primeros detalles de lo que ocurrió en el predio del cantante. #LaRedCaracol pic.twitter.com/flhHamm2cC — Caracol Televisión (@CaracolTV) August 9, 2026

Según precisaron, el saldo se limitó a daños materiales en la estructura, ladrillos e insumos que se encontraban en el terreno destinado al proyecto hotelero.

Respecto a las causas del fuego, la familia del cantante señaló que las entidades gubernamentales y de socorro competentes serán las encargadas de confirmarlas. Los cuerpos técnicos de bomberos y los inspectores oficiales harán los peritajes e investigaciones necesarias para establecer si el siniestro obedeció a un fallo técnico, a un factor de origen natural o a una eventualidad accidental.

La emergencia se enmarca en un contexto climático que afecta a varias zonas de la región. Altas temperaturas y periodos de sequía asociados al fenómeno de El Niño han causado resequedad en la vegetación y en el suelo, lo que eleva la vulnerabilidad de los terrenos ante focos de calor e incendios.

Las autoridades locales mantienen la supervisión del predio afectado con el fin de garantizar la seguridad en el sector y prevenir cualquier reactivación de las llamas. Hasta el momento, el incidente se mantiene como un hecho de afectación material sin consecuencias humanas.

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