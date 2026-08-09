Este domingo 9 de agosto, el concejal de Bogotá Edison Julián Forero Castelblanco, conocido en el ámbito político y en redes como ‘Fuchi’, resultó herido en un accidente de tránsito ocurrido en la vía que comunica a Girardot con la capital del país.

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El cabildante, líder de colectivos de motociclistas y conductores, se movilizaba en motocicleta acompañado de su esposa cuando colisionó de frente contra una camioneta.

De acuerdo con el relato que el propio Forero ofreció en un video difundido a través del grupo de Facebook ‘Street Brothers Oficial’, el siniestro se produjo mientras intentaba adelantar a otro vehículo.

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Ese automóvil, según explicó, iba a girar hacia la izquierda para ingresar a una estación de servicio. “Por adelantar un carro, que iba a girar a la izquierda para entrar a la bomba, lo choqué de frente. No iba a gran velocidad, pero siempre el golpe me fracturó”, relató el concejal desde la ambulancia que lo trasladaba.

Acá, el video que compartió el concejal:

Forero indicó que tanto él como su esposa resultaron afectados por el impacto. “Nos accidentamos con mi esposa, estamos en Girardot. La moto quedó botada. Si tenemos algún compañero o amigo, conocido acá, que nos apoye”, dijo en el registro audiovisual. El funcionario precisó que el golpe le causó una lesión de consideración en la extremidad superior izquierda.

“Tengo la muñeca fracturada, me duele muchísimo. Mi esposa esta bien, gracias a Dios”, agregó. La pareja fue llevada a la Clínica Junical de Girardot para recibir atención médica. Mientras él presentaba dolor constante en la muñeca, su esposa solo reportó un golpe en la rodilla que al parecer no era de gravedad.

En el mismo video, el concejal explicó que la motocicleta quedó en el lugar de los hechos, específicamente en la estación de gasolina cercana al puente del río.

“La moto quedó botada en la primera estación de gasolina saliendo de Girardot. Si alguien nos conoce aquí en Girardot nos puede apoyar”, concluyó Forero, quien solicitó ayuda de conocidos o compañeros que se encontraran en la zona para recuperar el vehículo y sus pertenencias personales.

Forero, quien se ha caracterizado por su activismo en temas de movilidad, comparendos y defensa de los derechos de motociclistas y conductores, grabó el mensaje mientras era atendido y trasladado. En el material se observa que se encontraba consciente y en capacidad de comunicarse, aunque con evidente molestia por la lesión en la muñeca izquierda.

Hasta el momento no se han reportado oficialmente mayores complicaciones en el estado de salud del cabildante más allá de la fractura que él mismo dio a conocer.

El concejal, uno de los más votados en las elecciones de 2023 para el Concejo de Bogotá, ha sido figura pública por su trabajo con el gremio motero y por diversas polémicas relacionadas con operativos de tránsito y movilizaciones de conductores.

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