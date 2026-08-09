Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un ataque con drones cargados de explosivos volvió a quebrar la frágil calma del sur del Tolima. Tropas del Ejército Nacional repelieron la ofensiva contra la sede de la Alcaldía de Rioblanco, atribuido al Frente Ismael Ruiz, una estructura residual conocida como GAO-r, de acuerdo con reportes oficiales. La agresión, ocurrida en el casco urbano, puso en riesgo a la población civil, que nuevamente se encuentra atrapada en medio de la violencia de los grupos armados ilegales que operan en la región. Las autoridades recalcaron que no se reportaron afectaciones entre los uniformados desplegados en la zona tras este inusual método de ataque con elementos tecnológicos de uso rural.

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Este episodio reveló la evolución de las estrategias empleadas por los actores armados ilegales en la cordillera tolimense. El uso de dispositivos explosivos lanzados desde drones contra un edificio administrativo, además de representar un desafío serio a las capacidades de defensa tradicionales, constituye una violación grave al Derecho Internacional Humanitario. Así lo señalaron el mando militar regional y la Quinta División del Ejército Nacional, instituciones que expresaron un rechazo contundente a esa nueva modalidad de intimidación y violencia.

La reacción de las unidades militares fue inmediata. Tropas del Batallón de Infantería No. 17 General Domingo Caicedo, perteneciente a la Sexta Brigada, respondieron con disparos para neutralizar la amenaza. La institución confirmó la ausencia de heridos en sus filas y anunció que permanece activo el dispositivo de seguridad mientras se evalúan los daños materiales en la infraestructura de la Alcaldía. La presencia militar también se extendió en las veredas aledañas, con el objetivo de proteger a la comunidad y disuadir nuevos intentos de agresión por parte de la estructura armada ilegal.

La reacción política no se hizo esperar. Desde la Gobernación del Tolima, la mandataria Adriana Magali Matiz expresó su profunda preocupación por la seguridad de la comunidad ante la gravedad del ataque y el temor que buscan infundir los responsables. La gobernadora solicitó reforzar la presencia de la Fuerza Pública e instó a valorar la imposición de un toque de queda mientras se controla la situación, medidas que buscan salvaguardar la integridad y tranquilidad ciudadana en momentos de alta tensión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los responsables del ataque con drones a la Alcaldía de Rioblanco, Tolima?

De acuerdo con la información recogida por la Quinta División del Ejército Nacional, los responsables del ataque son integrantes del Frente Ismael Ruiz, una estructura residual conocida como GAO-r, que delinque en el sur del departamento. Esta agrupación ha sido señalada por emplear nuevas tácticas de violencia, como el uso de drones con explosivos.

¿Por qué el ataque con drones en Rioblanco viola el Derecho Internacional Humanitario?

El ataque con drones cargados de explosivos dirigidos contra la sede de la Alcaldía y la población civil constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario porque pone en peligro a personas no combatientes y atenta contra infraestructuras civiles, acciones que están prohibidas por las normas internacionales vigentes en contextos de conflicto armado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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