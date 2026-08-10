La menor se encontraba durmiendo junto a su mamá cuando se habría registrado un corto circuito en un ventilador. Su familia solicita ayuda para trasladarla a Bogotá debido a la gravedad de su estado.

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Una bebé de apenas seis meses de edad permanece en delicado estado de salud luego de resultar con quemaduras en aproximadamente el 50 % de su cuerpo, tras un incendio registrado en su vivienda.

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De acuerdo con información divulgada por Blu Radio, la menor se encontraba durmiendo junto a su madre cuando se habría iniciado la emergencia. La primera hipótesis apunta a que un corto circuito en un ventilador pudo provocar las llamas.

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Una niña de seis meses de nacida está en grave estado de salud y con el 50 % de su cuerpo quemado tras un incendio en su vivienda. La niña estaba durmiendo con su mamá cuando un corto circuito al parecer en un ventilador ocasionó el incendio. La menor fue trasladada a Valledupar.… — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 10, 2026

La situación causó una rápida reacción de la familia y de los organismos de emergencia, que permitieron trasladar a la niña a un centro asistencial para recibir atención médica. Debido a la gravedad de las lesiones, la menor fue trasladada hasta Valledupar, donde permanece bajo atención médica.

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Sin embargo, sus familiares consideran que requiere un manejo especializado y, por esa razón, están solicitando apoyo de las autoridades para gestionar un traslado a Bogotá, donde esperan que pueda acceder a los servicios médicos necesarios para tratar las graves quemaduras.

La familia hizo un llamado al Gobierno para que intervenga y facilite el traslado de la pequeña, teniendo en cuenta la extensión de las lesiones y su corta edad.

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