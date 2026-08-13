Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La reciente circulación de una cadena en WhatsApp provocó preocupación en varios sectores de Pereira, específicamente en la zona de Cuba, debido a la supuesta inminente suspensión masiva del servicio de energía como consecuencia de unas demoliciones. Sin embargo, la Empresa de Energía de Pereira desmintió categóricamente esta información. En un comunicado oficial, la entidad expresó: "Informamos a nuestros usuarios y a la comunidad en general que no es cierto que se vaya a realizar una suspensión masiva del servicio de energía en Cuba". Por el contrario, la empresa indicó que sus equipos continúan en labores para restablecer el servicio lo más pronto posible, luego de las afectaciones ocasionadas por una calamidad reciente. Además, aclararon que cualquier decisión sobre suspensiones programadas o medidas excepcionales será informada oportunamente a través de los canales oficiales.

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La Empresa de Energía de Pereira remarcó la importancia de consultar únicamente información verificada. En el comunicado se advierte: "Hacemos un llamado a la comunidad a informarse únicamente a través de los canales oficiales de Energía de Pereira y a no compartir cadenas o mensajes cuya procedencia no pueda ser verificada. No compartamos información falsa. Verifiquemos antes de difundir".

En cuanto al balance del servicio, Yulieth Porras, gerente de la empresa, indicó que el 85 % de los usuarios ya cuenta nuevamente con energía eléctrica, incluyendo la mayor parte de los sectores rurales como La Florida, La Bella, vía Armenia, vía Cerritos, Llanogrande, El Contento y otros. No obstante, quienes aún no tienen servicio en estas áreas podrían experimentar daños puntuales, por lo que se recomienda reportar cualquier novedad a la línea celular 3228655668 para agilizar la atención.

Algunos sectores siguen afectados, como Arabia, Estación Pereira, La Argentina, Alegrías, y Yarumal, debido principalmente al daño en el transformador de la subestación Altagracia, el cual se desplazó por el impacto de un sismo. Para solucionar esta situación, se requiere equipo especializado para reubicar dicho transformador y devolverlo a su funcionamiento. Se espera que esta intervención ocurra el jueves 13 de agosto, permitiendo restablecer el servicio en los lugares afectados. En la zona céntrica de Pereira, los trabajos continúan de forma segmentada, priorizando los lugares con menor exposición para evitar riesgos eléctricos.

Finalmente, la gerente Porras resaltó la llegada de refuerzos provenientes de Empresas Públicas de Medellín (EPM), sumando un total de 116 personas en terreno y cuatro cuadrillas adicionales con equipos y camiones especializados. Para reportes o solicitudes relacionados con el servicio, Energía de Pereira ha habilitado las líneas 3228655658 y 606-3151515, opción 2.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué no habrá suspensión masiva de energía en Cuba, Pereira?

La Empresa de Energía de Pereira afirmó que no existe ninguna suspensión masiva programada para el sector de Cuba. La aclaración llega tras la difusión de información falsa en redes y cadenas de mensajería, donde se aseguraba lo contrario. Según la entidad, cualquier decisión sobre interrupciones será comunicada de manera oficial y oportuna, recomendando a la ciudadanía informarse únicamente a través de sus canales institucionales.

¿Cuáles son los sectores de Pereira que aún continúan sin energía según Energía de Pereira?

Sectores como Arabia, Estación Pereira, La Argentina, Alegrías, Yarumal, Gramalía, Pérez Alto, Pérez Bajo, La India, La Selva y Betulia siguen siendo los más afectados, de acuerdo con lo informado por Energía de Pereira. En estas zonas, el principal inconveniente es el daño al transformador de la subestación Altagracia, que fue desplazado tras un sismo, lo que requiere intervenciones técnicas especializadas para restablecer el servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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