Por: DIARIO DEL PEREIRA

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En medio de la incertidumbre generada por falsas cadenas que circularon durante las últimas horas en WhatsApp y otras redes sociales, la Empresa de Energía de Pereira salió a desmentir categóricamente la supuesta suspensión masiva del servicio de energía en el sector de Cuba. Según la información oficial divulgada por la entidad, no existe ninguna orden ni programación para dejar sin energía eléctricas a los usuarios de esa zona, a pesar de la preocupación provocada por mensajes que alertaban sobre una interrupción total debido a unas presuntas demoliciones.

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De acuerdo con la Empresa de Energía de Pereira, lo que sí ocurrieron fueron afectaciones en el suministro tras una calamidad, pero no una suspensión generalizada ni connotaciones masivas como la difundida en las cadenas falsas. La entidad, a través de un comunicado oficial, instó a la ciudadanía a informarse exclusivamente mediante sus canales oficiales y a evitar compartir información cuya fuente no haya sido verificada, subrayando el potencial daño que puede causar la desinformación en momentos críticos.

La gerente Yulieth Porras informó que hasta la fecha el 85 % de los usuarios han visto restablecido el servicio de energía. Además, explicó que la mayoría de los sectores rurales, como La Florida, La Bella, vía Armenia, Galicia, Caimalito, Combia, entre otros, ya cuentan nuevamente con electricidad, pero si persisten interrupciones en casas puntuales puede deberse a daños específicos en la red interior de cada usuario. Para reportar estos casos, la empresa ha dispuesto el número celular 3228655668.

Pese al avance, hay algunos sectores que siguen sin servicio: Arabia, Estación Pereira, La Argentina, Alegrías, Yarumal, Gramalía, Pérez Alto, Pérez Bajo, La India, La Selva y Betulia. Las causas de esta demora están directamente asociadas con daños en el transformador de la subestación Altagracia, el cual se desplazó como consecuencia del sismo reciente, requiriendo equipos especializados para su reubicación. De acuerdo con la gerente, estas labores se realizarán el jueves 13 de agosto para devolver la energía a estos barrios.

En cuanto a la zona centro de Pereira, la recuperación del servicio se coordina de acuerdo con la viabilidad y seguridad eléctrica, priorizando las áreas con menor cantidad de edificaciones restrictivas. Además, la gerente destacó el apoyo de 116 personas en campo, incluyendo cuadrillas y equipos enviados por la empresa de Empresas Públicas de Medellín (EPM) para reforzar las labores, y habilitó líneas telefónicas adicionales (3228655658 y 606-3151515, opción 2) para reportes y peticiones sobre el servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sectores de Pereira continúan sin energía tras el sismo?

Sectores como Arabia, Estación Pereira, La Argentina, Alegrías, Yarumal, Gramalía, Pérez Alto, Pérez Bajo, La India, La Selva y Betulia siguen presentando cortes de energía. De acuerdo con la Empresa de Energía de Pereira, esto se debe a daños generados en el transformador de la subestación Altagracia a raíz del reciente sismo, y su restablecimiento depende de la intervención con equipos especializados.

¿Cómo verificar la información sobre suspensiones de energía en Pereira?

Según la Empresa de Energía de Pereira, la única vía confiable para informarse sobre suspensiones o novedades en el servicio es consultar sus canales oficiales. Se recomienda no difundir ni compartir cadenas o mensajes de fuentes desconocidas y confirmar cualquier información acerca de cortes programados directamente con la empresa o sus líneas de atención.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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