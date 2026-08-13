Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Empresa de Energía de Pereira ha salido a desmentir categóricamente la información que circulaba en redes sociales y en cadenas de mensajes a través de WhatsApp sobre una supuesta suspensión masiva del servicio de energía en el sector de Cuba, en Pereira. De acuerdo con el comunicado oficial reproducido por El Diario, la entidad indicó: "Informamos a nuestros usuarios y a la comunidad en general que no es cierto que se vaya a realizar una suspensión masiva del servicio de energía en Cuba". Insistieron en que estos mensajes que alarmaron a la población son completamente falsos y carecen de sustento, y enfatizaron que los equipos técnicos de la compañía siguen trabajando para restablecer el suministro tras la calamidad presentada. Además, aclararon que, en caso de llegar a ser necesario algún tipo de suspensión programada u otra medida excepcional, la información se comunicaría de manera oportuna por los canales oficiales de la empresa.

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En ese contexto, la compañía llamó a la ciudadanía a informarse exclusivamente a través de los medios oficiales de Energía de Pereira y a evitar compartir cadenas o mensajes cuya procedencia y veracidad no puedan ser comprobadas. "No compartamos información falsa. Verifiquemos antes de difundir", reiteró Energía de Pereira en su declaración, dando relevancia a la importancia de la responsabilidad colectiva en la circulación de información durante episodios de emergencia.

Por su parte, Yulieth Porras, gerente de la entidad, reportó avances significativos en el restablecimiento del suministro: "A la fecha, el 85 % de los usuarios ya cuenta con el servicio de energía restablecido y la mayor parte de los sectores rurales ya se encuentra energizada". Entre los sectores rurales normalizados mencionó La Florida, La Bella, vía Armenia, vía Cerritos, Llanogrande, El Contento, Galicia y Combia, entre otros. Añadió que los daños pendientes corresponden a casos particulares, e invitó a quienes continúan sin servicio a notificarlo por las líneas habilitadas para facilitar su atención.

Sin embargo, persisten dificultades en sectores como Arabia, Estación Pereira, La Argentina y La Selva, entre otros, debido al desplazamiento de un transformador en la subestación Altagracia tras el sismo. Según la gerente, se requerirá equipo especializado para reposicionar el transformador —que pesa 10 toneladas— y se proyecta culminar esta intervención el jueves 13 de agosto. Una vez superada esta etapa, los daños en el área rural se irán atendiendo individualmente.

Para reforzar los trabajos, han contado con el apoyo de cuatro cuadrillas adicionales de EPM, junto con equipos y vehículos especializados, sumando 116 personas en terreno. Finalmente, la zona centro continúa con la recuperación progresiva del servicio, priorizando las áreas de menor riesgo eléctrico para residentes y trabajadores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Es cierto que habrá una suspensión masiva de energía en Cuba, Pereira?

No, según la Empresa de Energía de Pereira, la información sobre una suspensión masiva es falsa. En el comunicado oficial, la entidad aclaró que no existe tal plan y reiteró que los rumores surgidos en redes sociales y cadenas de mensajería carecen de fundamento. Ante cualquier medida programada, Energía de Pereira asegura que avisará oportunamente a través de sus canales oficiales.

¿Por qué algunos sectores de Pereira siguen sin energía y cuándo volvería el servicio?

Algunos sectores permanecen sin energía porque el sismo afectó un transformador de la subestación Altagracia, que tuvo que ser desplazado y requiere intervención especializada para su reubicación y funcionamiento. La Empresa de Energía de Pereira espera que esta labor finalice el jueves 13 de agosto, momento en el que se prevé restablecer el servicio en las zonas afectadas, mientras los casos puntuales seguirán siendo atendidos progresivamente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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