Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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San Luis, Tolima atraviesa una grave emergencia ambiental debido a diversos incendios forestales que han destruido en solo 48 horas más de 600 hectáreas de cobertura vegetal y cultivos, según información suministrada por el alcalde Ricardo Acosta. Las llamas se mantienen activas en varios puntos críticos, y ya han alcanzado tanto viviendas como el cementerio del corregimiento de Payandé, un importante destino turístico del municipio.

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El panorama ha sido descrito por el mandatario como "la mayor tragedia ambiental en la historia de San Luis". De acuerdo con sus declaraciones, la magnitud y características que han mostrado estos incendios han sorprendido incluso a los técnicos y autoridades que coordinan los equipos de atención en la zona. "Este tipo de incendios, según los técnicos que nos acompañan, nunca antes se había presentado en el país, por la manera en que se propagan y por la fuerza que han tomado. Los comparan ya con incendios registrados en otras partes del mundo", puntualizó el alcalde Acosta.

Los principales focos del incendio se sitúan en las veredas Tomogó, Meseta, Cañadas, San Cayetano, Ciruelos, Guayabito y La Flor, además del corregimiento de Payandé. El propio alcalde explicó que las altas temperaturas, combinadas con fuertes vientos y la particularidad del terreno, han complicado las labores de contención. Destacó especialmente el impacto del fenómeno de El Niño, ya que la tierra llega a superar los 200 grados centígrados, y que las ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora provocan que zonas aparentemente controladas vuelvan a encenderse con fuerza.

Por el momento, los organismos de socorro dedican sus esfuerzos a frenar el avance del fuego y resguardar la integridad de los habitantes. El alcalde Acosta manifestó que aún no es posible precisar la cantidad de damnificados; el conteo deberá esperar hasta que la emergencia esté bajo control: "Hasta que no contengamos el incendio no dejarán de crecer estas cifras y no podemos ocuparnos de los damnificados porque lo primero es proteger la vida de la comunidad sanluiseña", expresó en su más reciente balance.

Esta crisis se suma a la complicada situación que enfrenta el departamento del Tolima en las últimas semanas, donde los incendios forestales ya han destruido más de 2.000 hectáreas y actualmente se reportan 36 conflagraciones activas en la región, según declaraciones recogidas por las autoridades locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las causas principales de los incendios forestales en San Luis, Tolima?

De acuerdo con la información brindada por el alcalde Ricardo Acosta, los incendios en San Luis se han visto impulsados principalmente por las altas temperaturas derivadas del fenómeno de El Niño, la fuerza de los vientos que pueden alcanzar hasta 30 kilómetros por hora y las condiciones del terreno, permitiendo que el fuego se reactive y se propague con mayor facilidad.

¿Cuántas hectáreas han sido afectadas por incendios forestales en Tolima recientemente?

Según datos oficiales citados por el alcalde de San Luis, en las últimas semanas se han consumido más de 2.000 hectáreas en todo el departamento del Tolima por incendios forestales, con 36 focos activos reportados actualmente, lo que evidencia la magnitud de la emergencia en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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