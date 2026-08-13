Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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San Luis, Tolima enfrenta en estos momentos una emergencia ambiental de gran magnitud debido a varios incendios forestales que, en apenas 48 horas, ya han afectado más de 600 hectáreas de vegetación y cultivos. El alcalde Ricardo Acosta informó que las llamas permanecen activas en diversos sectores y han llegado incluso a dañar varias viviendas y el cementerio del corregimiento de Payandé, afectando tanto a la infraestructura como a la vida cotidiana de la población local.

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El mandatario local calificó este episodio como “la mayor tragedia ambiental en la historia de San Luis” y expuso la gravedad del hecho debido a las particularidades de los incendios, que incluso han sorprendido a los expertos encargados de atender la emergencia, de acuerdo con declaraciones recogidas por la administración municipal. "Este tipo de incendios, según los técnicos que nos acompañan, nunca antes se había presentado en el país, por la manera en que se propagan y por la fuerza que han tomado. Los comparan ya con incendios registrados en otras partes del mundo", afirmó el alcalde Acosta, subrayando el carácter inédito y devastador de las conflagraciones.

Los principales frentes del fuego afectan las veredas Tomogó, Meseta, Cañadas, San Cayetano, Ciruelos, Guayabito y La Flor, además del corregimiento de Payandé. Este último, reconocido por su atractivo turístico, también está siendo consumido por el avance incontrolable de las llamas. De acuerdo con el alcalde, factores como las altas temperaturas atribuidas al fenómeno de El Niño —que mantiene temperaturas en el suelo superiores a 200 grados centígrados— y los fuertes vientos, con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora, han entorpecido las labores de control y han dificultado los intentos de los organismos de socorro para contener el desastre.

Las autoridades han señalado que, mientras persistan los incendios, no será posible hacer un censo fiable de los damnificados, ya que la prioridad actual radica en salvaguardar la vida de los habitantes de San Luis, de acuerdo con lo expresado por el propio Acosta. Esta situación no es exclusiva de este municipio, pues hace parte de una emergencia más amplia que recorre al departamento del Tolima, donde en las últimas semanas los incendios han devastado más de 2.000 hectáreas y actualmente se registran 36 conflagraciones activas, según datos de la administración local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sectores de San Luis, Tolima, han sido los más afectados por los incendios forestales?

De acuerdo con la información oficial proporcionada por el alcalde Ricardo Acosta, las veredas Tomogó, Meseta, Cañadas, San Cayetano, Ciruelos, Guayabito, La Flor y el corregimiento turístico de Payandé figuran entre los más golpeados. Allí, las llamas han llegado hasta viviendas y el cementerio local, intensificando la gravedad de la emergencia.

¿Cómo afectan el fenómeno de El Niño y las condiciones climáticas al avance de los incendios en Tolima?

El fenómeno de El Niño ha provocado altas temperaturas, que en la tierra superan los 200 grados centígrados, según el alcalde Acosta. Sumado a esto, los fuertes vientos con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora han favorecido la rápida propagación y dificultado el control de los incendios, según las autoridades locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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