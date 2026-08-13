Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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San Luis, Tolima, afronta una de las situaciones ambientales más graves de su historia. En las últimas 48 horas, una serie de incendios forestales ha arrasado más de 600 hectáreas de cobertura vegetal y cultivos, generando una emergencia que se agrava con el paso de las horas. El alcalde Ricardo Acosta advirtió que el fuego sigue activo en varios sectores y ya ha alcanzado viviendas y hasta el cementerio de Payandé, lo que ha profundizado la preocupación de las autoridades y la comunidad.

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De acuerdo con Acosta, la actual emergencia ambiental es “la mayor tragedia ambiental en la historia de San Luis”. El mandatario subrayó que el tipo de incendios detectados ha sorprendido incluso a los técnicos que participan en la atención de la emergencia. Según el alcalde, los especialistas no recuerdan una conflagración de esta magnitud en el país, tanto por la rapidez de su propagación como por la fuerza destructiva. Incluso, quienes analizan la situación comparan estos incendios con otros registrados en diferentes regiones del mundo, lo que refleja la gravedad del evento.

Los principales focos de las llamas se ubican en las veredas Tomogó, Meseta, Cañadas, San Cayetano, Ciruelos, Guayabito y La Flor, además del corregimiento de Payandé, reconocido como uno de los destinos turísticos más visitados del municipio. Las condiciones meteorológicas han jugado un papel fundamental en la expansión del fuego. Las altas temperaturas derivadas del fenómeno climático conocido como El Niño han aumentado la temperatura del suelo a más de 200 grados centígrados. Asimismo, ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora han contribuido a que áreas previamente controladas vuelvan a activarse y se expandan nuevas zonas afectadas.

Las autoridades concentran todos sus recursos en evitar la propagación del fuego y en salvaguardar la vida de los habitantes. El censo de personas afectadas se pospuso hasta que exista mayor control sobre los incendios, ya que, según el alcalde Acosta, la prioridad absoluta es la seguridad de la población. Esta emergencia ocurre en un contexto preocupante en todo Tolima, donde en las últimas semanas los incendios ya han consumido más de 2.000 hectáreas y, actualmente, se reportan 36 focos activos en el departamento.

La complejidad y gravedad de la situación en San Luis reflejan los riesgos ambientales a los que se enfrentan muchas regiones del país, especialmente ante fenómenos climáticos extremos.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por los incendios forestales en San Luis, Tolima?

Según información entregada por el alcalde Ricardo Acosta, las principales áreas bajo amenaza por los incendios son las veredas Tomogó, Meseta, Cañadas, San Cayetano, Ciruelos, Guayabito y La Flor, junto con el corregimiento de Payandé. En estos sectores, el fuego ha ocasionado graves daños a la vegetación, los cultivos y parte de la infraestructura local.

¿Por qué los incendios en San Luis se consideran los peores en su historia?

La emergencia ha sido calificada como la mayor tragedia ambiental de San Luis debido a la rapidez y fuerza de los incendios, que han sorprendido incluso a expertos en el tema. Las características extremas, como las altas temperaturas y vientos fuertes, han dificultado el control y han superado eventos previos en la zona, al punto de compararse con incendios de otras partes del mundo, según las declaraciones del alcalde.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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