Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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San Luis, Tolima vive una compleja emergencia ambiental tras una serie de incendios forestales que, en tan solo las últimas 48 horas, han destruido más de 600 hectáreas de vegetación y cultivos. El alcalde, Ricardo Acosta, advirtió que las llamas se mantienen activas en varias zonas del municipio, con afectaciones directas sobre viviendas y el cementerio de Payandé.

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La gravedad de la emergencia llevó al mandatario a calificarla como "la mayor tragedia ambiental en la historia de San Luis". Este miércoles, Acosta explicó que incluso los expertos que acompañan las labores de control admiten que jamás habían enfrentado incendios de estas características en Colombia. Según él, técnicos consultados sostienen que el avance y la fuerza de los fuegos recuerdan episodios registrados en otras partes del mundo, dada la manera en que se propagan por el territorio.

Los principales focos se localizan en las veredas Tomogó, Meseta, Cañadas, San Cayetano, Ciruelos, Guayabito y La Flor, así como en el corregimiento de Payandé, este último, además, reconocido por su vocación turística. De acuerdo con declaraciones del alcalde, varios elementos han dificultado el control total de las llamas. Por un lado, las altas temperaturas asociadas al fenómeno climático conocido como El Niño influyen en que el suelo llegue a temperaturas superiores a los 200 grados centígrados. Por otro, los vientos de hasta 30 kilómetros por hora esparcen rápidamente las brasas y pueden reactivar puntos que ya habían sido controlados parcialmente por los cuerpos de emergencia.

Mientras tanto, el censo de personas afectadas se mantiene en suspenso. Acosta afirmó que, hasta no controlar la extensión del fuego, resulta imposible cuantificar los damnificados porque la prioridad inmediata es garantizar la vida y seguridad de la comunidad. Los organismos de socorro enfocan todos sus esfuerzos en frenar el avance del incendio y evitar nuevos daños a la población sanluiseña.

Esta situación de San Luis se produce en medio de una crisis ambiental que afecta a Tolima en su conjunto. Datos oficiales indican que en el departamento ya se han perdido más de 2.000 hectáreas por incendios forestales y las autoridades reportan hasta 36 incendios activos en diferentes puntos del territorio.

¿Por qué los incendios forestales en San Luis, Tolima, son considerados una tragedia ambiental histórica?

La emergencia en San Luis ha sido catalogada como una tragedia ambiental sin precedentes debido a la magnitud de las áreas afectadas, la intensidad de los incendios y la dificultad para controlarlos. Según el alcalde Ricardo Acosta, el comportamiento de las llamas y la extensión del daño no tienen antecedentes en la región, causando alarma entre expertos y organismos técnicos.

¿Cuáles son los factores que dificultan el control de los incendios forestales en San Luis?

De acuerdo con las declaraciones oficiales, las principales dificultades provienen de las altas temperaturas causadas por el fenómeno de El Niño, que aumentan peligrosamente la temperatura del suelo, y de los fuertes vientos que alcanzan hasta 30 kilómetros por hora. Estas condiciones hacen que los focos de incendio se reactiven fácilmente y compliquen la labor de los organismos de socorro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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