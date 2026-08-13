Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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San Luis, Tolima, vive actualmente una emergencia ambiental sin precedentes debido a una serie de incendios forestales que han devastado más de 600 hectáreas de cobertura vegetal y cultivos en apenas 48 horas. El alcalde Ricardo Acosta calificó la situación como “la mayor tragedia ambiental en la historia de San Luis”, resaltando que las llamas han llegado a afectar viviendas y el cementerio del corregimiento de Payandé, expansión nunca antes vista en la zona.

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De acuerdo con declaraciones del propio alcalde, la ferocidad de los incendios ha desconcertado incluso a los técnicos encargados de las labores de control. Acosta mencionó que, según los expertos, “este tipo de incendios, nunca antes se había presentado en el país, por la manera en que se propagan y por la fuerza que han tomado”. Los especialistas señalan que los comparan ya con incendios ocurridos en otras regiones del mundo, demostrando así la gravedad y singularidad del fenómeno.

Los principales focos del incendio se localizan en las veredas Tomogó, Meseta, Cañadas, San Cayetano, Ciruelos, Guayabito y La Flor, así como en Payandé, uno de los puntos turísticos más relevantes del municipio, según indicó Acosta. Las condiciones climáticas hacen que el incendio sea aún más difícil de contener: las altas temperaturas provocadas por el fenómeno de El Niño, sumadas a los fuertes vientos, han elevado la temperatura en el suelo a más de 200 grados centígrados. Además, el mandatario explicó que las ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora contribuyen a reactivar las zonas ya controladas, dificultando el trabajo de los cuerpos de socorro.

En este momento, los organismos de emergencia concentran sus esfuerzos en detener el avance de las llamas y resguardar a la comunidad. El alcalde enfatizó que aún no pueden llevar a cabo un censo de damnificados hasta no tener la situación bajo control pues, en sus palabras, “lo primero es proteger la vida de la comunidad sanluiseña”. Esta crisis se da en un contexto más amplio, ya que Tolima ha sufrido en las últimas semanas la pérdida de más de 2.000 hectáreas por incendios forestales y enfrenta actualmente 36 conflagraciones activas en todo el departamento, según datos compartidos por la administración local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las causas de los incendios forestales en San Luis, Tolima?

Las causas principales de los incendios forestales en San Luis, Tolima, de acuerdo con el alcalde Ricardo Acosta, se relacionan con las altas temperaturas atribuidas al fenómeno de El Niño y la presencia de fuertes vientos, que facilitan la propagación y reactivación de las llamas, incluso en zonas previamente controladas.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño a los incendios forestales en Tolima?

El fenómeno de El Niño ha provocado un aumento significativo en las temperaturas del suelo, superando los 200 grados centígrados en algunas zonas, como afirmó el alcalde Ricardo Acosta. Esto ha hecho que los incendios tengan una mayor intensidad y dificultad de control, incrementando la gravedad de la emergencia ambiental en Tolima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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