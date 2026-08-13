Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Después del fuerte terremoto ocurrido el 10 de agosto, muchas familias de Pereira y Dosquebradas han quedado incomunicadas y afectadas por la emergencia. Ante esta situación, Q’hubo Pereira habilitó la plataforma gratuita ‘Personas que buscamos’, creada como respuesta a los problemas de comunicación y para ayudar a localizar a quienes, tras el sismo, no han podido ser contactados ni ubicados por sus seres queridos. Según la información entregada por El Diario y Q’hubo Pereira, el registro de personas desaparecidas es totalmente gratuito y se encuentra disponible tanto para residentes de la zona como para personas en el exterior, siempre que la búsqueda esté relacionada con ciudadanos de Pereira o Dosquebradas.

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Para registrar una persona desaparecida, el proceso es sencillo: usted debe ingresar a ElDiario.com.co, QhuboPereira.co o entrar directamente a la plataforma ‘Personas que buscamos’. Allí, debe seleccionar la opción “Reportar una persona”, diligenciar la información solicitada, cargar una fotografía reciente de la persona y aportar cualquier dato relevante que permita facilitar su identificación o saber dónde se le vio por última vez. Una vez enviado el reporte, el equipo realiza un proceso de validación por WhatsApp antes de que la información sea publicada, buscando así garantizar la seriedad y confiabilidad de los casos divulgados.

Esta iniciativa va más allá de la presencia digital. En reconocimiento a que el terremoto dejó a varias personas sin acceso a internet, cobertura o incluso teléfonos móviles, Q’hubo Pereira divulgará las fotografías y datos de los desaparecidos también en su edición impresa, que circula en Pereira y Dosquebradas. De este modo, el mecanismo cubre tanto el entorno virtual como físico para llegar a quienes enfrentan dificultades tecnológicas y apoyar el reencuentro de familias separadas por la emergencia.

Reportar, publicar o informar que una persona fue localizada no tiene costo alguno. Adicionalmente, la plataforma permite realizar aportes voluntarios que se destinarán a ampliar la impresión y distribución de ejemplares impresos; no obstante, hacer una donación no determina que un caso sea priorizado o publicado, de acuerdo con Q’hubo Pereira.

Para quienes busquen utilizar esta herramienta, el acceso directo es a través de: QhuboPereira.co/desaparecidos/.

¿Cómo reportar una persona desaparecida en Pereira tras el terremoto?

Para reportar una persona desaparecida en Pereira, debe ingresar a la plataforma ‘Personas que buscamos’ desde ElDiario.com.co, QhuboPereira.co o el sitio específico. Allí podrá diligenciar el formulario, adjuntar una foto y aportar información detallada sobre la persona, como su descripción o el lugar donde fue vista por última vez. El proceso es gratuito y accesible incluso para quienes se encuentran fuera de Colombia, siempre que el caso involucre a Pereira o Dosquebradas.

¿Qué información se necesita para registrar a una persona desaparecida en Q’hubo Pereira?

Para realizar el registro correctamente, es necesario seleccionar la opción “Reportar una persona”, completar los datos requeridos, adjuntar una fotografía reciente y añadir detalles que permitan identificar a la persona o indicar el último lugar donde fue vista. Esta información ayuda al equipo a validar el caso y a optimizar la búsqueda tanto en digital como en la edición impresa de Q’hubo Pereira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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