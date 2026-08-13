Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Después del terremoto ocurrido el 10 de agosto, la búsqueda de personas desaparecidas en Pereira y Dosquebradas se volvió prioritaria para muchas familias. Como respuesta inmediata, Q’hubo Pereira habilitó la plataforma gratuita Personas que buscamos, diseñada para que cualquier ciudadano pueda reportar la desaparición de un familiar o conocido en estas zonas. De acuerdo con la información publicada en ElDiario.com.co, esta herramienta digital facilita el registro de personas extraviadas, permitiendo a los usuarios enviar una fotografía reciente y detallar información relevante, incluidos los últimos lugares donde fue vista la persona o características que ayuden a su pronta identificación.

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El procedimiento es sencillo y está al alcance de cualquiera, ya que puede realizarse tanto desde Colombia como desde el exterior, siempre que el caso esté vinculado con Pereira o Dosquebradas. Basta con acceder a las páginas de ElDiario.com.co, Qhubopereira.co o directamente a la plataforma, donde se encuentra la opción "Reportar una persona". Al pulsarla, se deben diligenciar todos los datos solicitados y subir una foto clara; posteriormente, el equipo encargado realiza una validación del caso a través de la aplicación WhatsApp antes de divulgarlo públicamente.

Este sistema surgió como una alternativa para superar las dificultades de comunicación ocasionadas por el sismo, ya que muchas personas quedaron incomunicadas o sin acceso a sus teléfonos celulares. Según la información provista por Q’hubo Pereira, además de las publicaciones digitales, las fotografías y reportes serán difundidos en la edición impresa del periódico. Esta estrategia busca alcanzar a quienes no tienen acceso a internet, cobertura telefónica o que incluso perdieron sus dispositivos durante la emergencia.

Adicionalmente, la plataforma no solo sirve para registrar la desaparición, sino que permite informar, sin costo, si la persona fue encontrada posteriormente. Toda la gestión —reportar, publicar o actualizar el estado— es gratuita. El sistema también recibe aportes voluntarios destinados a ampliar la impresión y distribución física del periódico, aunque la donación no condiciona la publicación de ningún caso. Estas medidas pretenden agilizar la localización, brindar alivio a las familias y mantener informada a la ciudadanía durante la contingencia.

Acceso directo: QhuboPereira.co/desaparecidos/

¿Cómo funciona la plataforma gratuita para reportar personas desaparecidas en Pereira?

La plataforma Personas que buscamos, habilitada por Q’hubo Pereira, permite a cualquier persona registrar el caso de un desaparecido enviando información básica y una foto reciente. Luego de un chequeo por WhatsApp, el reporte se publica tanto en línea como en la edición impresa del periódico, facilitando la búsqueda incluso en zonas sin internet.

¿Reportar un desaparecido en Pereira tiene algún costo o requisito especial?

No, el servicio es completamente gratuito y solo requiere diligenciar los datos solicitados en la plataforma, además de adjuntar una fotografía. Tampoco es obligatorio realizar un aporte económico para que el caso sea publicado o investigado, aunque se aceptan donaciones voluntarias para la impresión de más ejemplares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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