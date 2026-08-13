Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Después del fuerte terremoto ocurrido el 10 de agosto, muchas familias en Pereira y Dosquebradas buscan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Según la información suministrada por Q’hubo Pereira, existe una alternativa de ayuda a quienes se encuentren en esta difícil situación mediante la plataforma gratuita ‘Personas que buscamos’. Esta herramienta ha sido creada específicamente para reportar personas desaparecidas en la región, facilitando la recolección y difusión de estos casos en medio de las complicaciones de comunicación que generó el sismo.

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El proceso de registro en esta plataforma es gratuito y bastante sencillo. De acuerdo con Q’hubo Pereira, cualquier persona puede hacer el reporte, incluso si se encuentra fuera de Colombia, siempre que la búsqueda esté relacionada con habitantes de Pereira o Dosquebradas. El propósito es que quienes no logran comunicarse directamente con familiares o autoridades, puedan informar rápidamente la desaparición y acceder a una red de apoyo.

El procedimiento consiste en ingresar a la plataforma ‘Personas que buscamos’, que se encuentra disponible tanto desde ElDiario.com.co como en QhuboPereira.co. Una vez dentro, usted deberá seleccionar la opción “Reportar una persona” y diligenciar los datos que ahí se solicitan, incluyendo una fotografía reciente y detalles que ayuden a identificar a la persona, como información sobre el sitio donde fue vista por última vez. Tras completar el registro, el equipo de la plataforma realiza una validación mediante WhatsApp antes de publicar el caso, lo que permite garantizar la veracidad de la información que se difunde.

En respuesta a la emergencia y a las dificultades de conexión tras el terremoto, Q’hubo Pereira no solo publica los reportes en internet, sino que además lleva las fotografías de las personas desaparecidas a su edición impresa, disponible en los municipios afectados. Esto busca llegar a quienes, debido a la crisis, han perdido acceso a sus teléfonos o a internet. Por otro lado, la plataforma ofrece también la posibilidad de reportar cuando una persona es encontrada, servicio que, al igual que el registro de desapariciones, no tiene ningún costo para los usuarios. Aunque se reciben aportes voluntarios para aumentar la impresión y el alcance de la edición impresa, la publicación de los casos no depende de donaciones, lo que garantiza acceso igualitario a este recurso para todas las familias afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo reportar personas desaparecidas en Pereira después del terremoto?

Para reportar una persona desaparecida en Pereira tras el terremoto del 10 de agosto, debe ingresar a la plataforma ‘Personas que buscamos’ desde las páginas ElDiario.com.co o QhuboPereira.co. Allí usted debe seleccionar “Reportar una persona”, completar los datos requeridos, adjuntar una fotografía y aportar información relevante sobre la desaparición. El mecanismo es gratuito y accesible desde dentro o fuera del país.

¿Qué información solicitan en la plataforma ‘Personas que buscamos’?

La plataforma pide datos fundamentales para la identificación de la persona, como nombre, fotografía reciente y detalles de la última vez que fue vista. Posteriormente, se valida el reporte por WhatsApp antes de hacerlo público, lo que ayuda a mantener la precisión y utilidad de los reportes ante la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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