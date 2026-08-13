Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto, tanto en Pereira como en Dosquebradas se ha presentado un incremento en los reportes de personas desaparecidas. Ante esta situación, Q’hubo Pereira habilitó una plataforma llamada Personas que buscamos, pensada para apoyar de manera eficiente y gratuita la búsqueda y localización de personas cuyo paradero es incierto después del sismo. De acuerdo con la información publicada por El Diario, cualquier persona puede utilizar este sistema, tanto desde Colombia como desde el extranjero, siempre que el caso corresponda a alguien vinculado con Pereira o Dosquebradas.

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El proceso para reportar a una persona desaparecida es sencillo y no implica ningún costo. Quien desee hacerlo debe ingresar a la plataforma, disponible en ElDiario.com.co o en QhuboPereira.co, y seleccionar la opción “Reportar una persona”. En ese formulario se solicita información clave: datos personales, una fotografía reciente y detalles que permitan identificar a la persona o conocer su última ubicación. Una vez enviado el reporte, el equipo de la plataforma realiza una validación a través de WhatsApp para confirmar la información antes de publicarla en línea.

Un aspecto relevante de este servicio es que no está limitado al entorno virtual. Con el objetivo de llegar también a quienes por causa del terremoto perdieron la conexión, cobertura o incluso los teléfonos, Q’hubo Pereira anunció que publicará fotografías e información sobre las personas desaparecidas en la versión impresa del periódico, que circula en Pereira y Dosquebradas. Esta medida busca ampliar la difusión y facilitar la búsqueda, permitiendo que ciudadanos que no pueden acceder a la plataforma en internet también se mantengan informados.

Además, Q’hubo Pereira aclaró que todas las etapas del proceso, tanto el reporte como la publicación y la notificación de que una persona fue encontrada, se ofrecen sin ningún costo adicional. Si alguien desea contribuir, la plataforma acepta donaciones voluntarias, que se utilizan exclusivamente para ampliar la impresión y distribución de los periódicos; sin embargo, hacer una donación no da prioridad a ningún caso. El acceso directo a la plataforma es qhubopereira.co/desaparecidos/.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puedo reportar una persona desaparecida en Pereira tras el terremoto?

Para registrar a una persona desaparecida en Pereira o Dosquebradas después del terremoto, debe ingresar a la plataforma Personas que buscamos a través de QhuboPereira.co o ElDiario.com.co, seleccionar “Reportar una persona”, aportar datos relevantes, adjuntar una fotografía y completar el proceso de validación con el equipo del medio por WhatsApp. El trámite es gratuito y la información será difundida en su edición digital e impresa.

¿Cuánto cuesta reportar y publicar una persona desaparecida en la plataforma de Q’hubo Pereira?

De acuerdo con la información de El Diario, tanto el reporte como la publicación de una persona desaparecida en la plataforma de Q’hubo Pereira no tienen ningún costo. El uso del servicio, la subida de datos y la eventual corrección si la persona aparece, son gratuitos. Las donaciones son opcionales y solo buscan aumentar el tiraje del periódico impreso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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