Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En el sur de Bogotá, específicamente en la localidad de Usme, las actividades deportivas han tomado un nuevo sentido gracias a la iniciativa Copa por la Paz e Integración Futsal. Este proyecto, que se enmarca en el presupuesto participativo deportivo de la zona y cuenta con el respaldo de la Alcaldía Local de Usme, busca consolidar el fútbol sala y el fútbol de salón como espacios donde la juventud y la comunidad entera puedan encontrarse, convivir y forjar lazos de paz. De acuerdo con información difundida por "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", esta copa representa una alternativa para promover el uso constructivo del tiempo libre entre jóvenes de la localidad y fortalecer tanto los procesos sociales como deportivos existentes.

Sigue a PULZO en Discover

La Copa por la Paz e Integración Futsal surgió de una necesidad identificada por varios actores deportivos de Usme: reunir clubes y escuelas deportivas que desarrollan proyectos sociales y ofrecerles un escenario donde competir de manera sana, alejándose de entornos marcados por la violencia y el consumo de drogas. Erick Aldana, uno de los impulsores de la iniciativa, explicó que el torneo pretende mantener unidos a todos estos proyectos a través del deporte, fomentando la inclusión, el respeto y la sana competencia. Señaló que el nombre Copa por la Paz se eligió precisamente para resaltar que, en Usme, es posible construir convivencia pacífica sin que surjan conflictos entre las distintas organizaciones deportivas.

El impacto de la copa trasciende lo puramente competitivo. Se ha previsto la entrega de 800 uniformes a jugadores y profesores de los clubes participantes, junto con 80 balones, para robustecer tanto las jornadas de competencia como los procesos de formación deportiva. Gabriel Rivera, profesional en participación de la Alcaldía Local de Usme, enfatizó que la localidad, por su naturaleza tanto rural como urbana, requiere de estos espacios para integrar a los niños y jóvenes, promoviendo valores como la responsabilidad, la convivencia y la paz.

De esta manera, la Copa por la Paz e Integración Futsal se consolida como un ejemplo de cómo el deporte puede ser una herramienta no solo de competencia, sino también de inclusión social y construcción de comunidad, contribuyendo a la formación de canales de diálogo y entendimiento en escenarios históricamente marcados por el conflicto.

¿En qué consiste la Copa por la Paz e Integración Futsal en Usme?

La Copa por la Paz e Integración Futsal es un torneo impulsado por la Alcaldía Local de Usme que reúne clubes y escuelas deportivas con enfoque social. Su finalidad es ofrecer un espacio de competencia amistosa y construir convivencia entre jóvenes y organizaciones, utilizando el deporte como vehículo de integración y paz.

¿Por qué se considera importante el deporte en Usme para construir paz?

El deporte se considera relevante en Usme porque, al ser la localidad más grande de Bogotá y contar con zonas rurales y urbanas, facilita la integración de niños y jóvenes. Además, fomenta la responsabilidad y la convivencia, ofreciendo alternativas saludables frente a problemáticas sociales como la violencia y las drogas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z