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En medio de la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, las alarmas se encendieron en Cali debido a la aparición de un incendio forestal en la vía que conduce hacia Cristo Rey. De acuerdo con la información oficial proporcionada por Ricardo Peñuela, quien ocupa el cargo de secretario de Gestión del Riesgo de la ciudad, las autoridades confirmaron un incendio en la parte baja del sector conocido como Mameyal, uno de los puntos de acceso al emblemático monumento caleño. Peñuela indicó que “se registra un incendio en la parte baja de Cristo Rey por el sector de Mameyal (…) es importante indicar que el sistema distrital de Gestión del Riesgo se encuentra activo con los bomberos y organismos de socorro y estamos tomando las acciones y medidas necesarias para mitigar y reducir este incendio (…) estamos comunicando los avances”.

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Hasta el momento, se desconoce la causa que originó la conflagración forestal, lo que ha impulsado a los cuerpos de socorro a actuar con rapidez y a mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones que se implementan para controlar las llamas. La secretaría de Gestión del Riesgo, junto con el cuerpo de bomberos de Cali y otros organismos de socorro, mantienen monitoreo constante y han desplegado operativos para intentar contener el avance del fuego y minimizar su impacto en la zona, caracterizada por su valor ambiental y turístico.

El siniestro ocurre en una jornada especialmente significativa para el país, marcada por la transmisión de mando presidencial. Las autoridades han preferido ser cautas en sus declaraciones, limitándose a reportar el estado general de la emergencia, en tanto se desarrollan las respuestas de atención. Las imágenes del incendio, ampliamente compartidas en medios y redes, han puesto la atención pública en el manejo oportuno de la emergencia y en el seguimiento a sus posibles consecuencias para el sector y la posible afectación a la movilidad e infraestructura cercana.

Este hecho pone en evidencia la importancia de los sistemas de gestión del riesgo en contextos urbanos y la necesidad de mantenerlos activos, especialmente durante coyunturas en las que una gran cantidad de ciudadanos, medios y autoridades se concentran en eventos públicos destacados.

¿Cuál es el estado actual del incendio forestal en la vía a Cristo Rey en Cali?

De acuerdo con la declaración oficial de Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Cali, el sistema distrital de atención de emergencias permanece activado y los bomberos, junto con otros organismos de socorro, trabajan en el lugar con el objetivo de controlar y reducir el incendio. Hasta el momento de la última actualización, la conflagración continúa en el sector de Mameyal y las autoridades mantienen comunicación constante sobre los avances en la mitigación del siniestro.

¿Qué hace el sistema de Gestión del Riesgo en situaciones de emergencia como esta?

El sistema de Gestión del Riesgo, según lo explicado por Ricardo Peñuela, tiene la responsabilidad de coordinar la respuesta inmediata junto a los bomberos y organismos de socorro ante situaciones como incendios forestales. Esto incluye tomar medidas para limitar la extensión del fuego, proteger a la población y salvaguardar el entorno natural, además de mantener informada a la ciudadanía sobre el desarrollo de la emergencia y las acciones para su control.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.