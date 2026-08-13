Por: El Espectador

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Después de casi un año de angustia, la familia de José Luis Martínez Jaimes, comerciante secuestrado en septiembre de 2025, celebró su liberación. De acuerdo con la información compartida en redes sociales y medios como El Espectador, Martínez Jaimes fue rescatado el jueves 13 de agosto durante una operación militar adelantada en Mapiripán, departamento de Meta. El operativo estuvo dirigido contra el Frente 39, uno de los grupos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que opera bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Mordisco’.

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Esta acción, liderada por tropas de la Vigésima Segunda Brigada de Selva y la Séptima Brigada del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se llevó a cabo en la vereda Puerto Siare. Según información oficial, allí no solo se localizó a Martínez Jaimes, sino que también fue recuperada una menor de edad que permanecía en cautiverio. Además, tres miembros de la Estructura 39 del grupo armado fueron capturados en flagrancia durante la intervención militar.

De acuerdo con las autoridades, el comerciante, originario de Pamplona, Norte de Santander, fue dejado bajo custodia de las entidades competentes para recibir atención médica e iniciar su proceso de recuperación tras la privación de su libertad. En el caso de la menor, fue remitida al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad responsable de garantizar los derechos de niños y adolescentes en Colombia.

Como resultado de la operación, las fuerzas militares incautaron un importante arsenal: tres fusiles de asalto, 20 proveedores y centenares de cartuchos de distintos calibres, evidencia del poder de fuego del grupo armado. El presidente Abelardo de la Espriella, a través de sus redes sociales, informó sobre el operativo exitoso y envió un mensaje contundente. "El orden no se negocia y la fuerza legítima del Estado no retrocede ante el crimen", afirmó el primer mandatario. De la Espriella también reconoció el esfuerzo y valor de los soldados e instó a los criminales a que se sometan a la justicia, advirtiendo que el Estado empleará toda su fuerza para enfrentar el delito.

¿Cómo fue el operativo que permitió la liberación de José Luis Martínez Jaimes?

La liberación de José Luis Martínez Jaimes ocurrió gracias a una operación militar ejecutada por dos brigadas del Ejército Nacional y apoyada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Mapiripán, Meta. Durante la intervención, también fue recuperada una menor de edad, se capturaron tres integrantes de la Estructura 39 de las disidencias de las FARC y se incautó material bélico en el lugar del rescate.

¿Qué función cumple el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en este tipo de casos?

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es la entidad estatal encargada de proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia. En situaciones como la registrada en Mapiripán, el ICBF acoge a los menores recuperados de situaciones de violencia o vulneración para ofrecerles atención integral y garantizar su seguridad y bienestar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.