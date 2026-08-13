Las autoridades de seguridad nacional propinaron un nuevo golpe contra las estructuras armadas ilegales al confirmar la muerte en combate de Dubán Ramiro Castillo Cortés, conocido con el alias de ‘Max Max’, quien figuraba como el principal explosivista del Bloque Occidental Jacobo Arenas y de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. La noticia fue oficializada por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, durante la noche del miércoles 12 de agosto de 2026, en un pronunciamiento difundido a través de sus canales oficiales y acompañado por el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora.

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El operativo que permitió la neutralización del subversivo se llevó a cabo en la vereda La Cabaña, situada en el municipio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca. Según detalló el primer mandatario, alias Max Max acumulaba una trayectoria criminal cercana a los diez años y era considerado una pieza clave dentro de la organización ilegal de alias Iván Mordisco para la ejecución de acciones violentas tanto contra la Fuerza Pública como contra la población civil.

Durante su alocución oficial, el jefe de Estado catalogó la baja como un golpe contundente contra el narcoterrorismo y advirtió que la ofensiva estatal continuará sin tregua en todo el territorio nacional. El mandatario señaló que este individuo operaba como instructor de otros dinamiteros y lo responsabilizó directamente de planear y ejecutar una serie de ataques que sembraron terror y dolor en la región.

El prontuario delictivo atribuido al cabecilla incluye varios de los atentados más graves registrados en los últimos años en el suroccidente colombiano. Entre ellos figuran las acciones simultáneas perpetradas el 10 de junio de 2025 contra estaciones de Policía en los barrios Meléndez, Manuela Beltrán y Marroquí en Cali, así como el devastador ataque del 25 de agosto de ese mismo año contra la base aérea Marco Fidel Suárez, el cual dejó un saldo trágico de 20 personas fallecidas y más de 45 heridas.

La lista de crímenes también comprende el atentado del 9 de octubre de 2025 contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles, en zona rural de Jamundí, donde resultaron lesionados dos menores de edad de cuatro y cinco años. Asimismo, se le investigaba por la detonación registrada el 16 de diciembre de 2025 en Buenos Aires, Cauca, que destruyó varias viviendas y dejó a cinco policías heridos, y por las incursiones violentas de abril de 2026 contra las instalaciones del Batallón Pichincha y en la vía Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío, este último con un saldo de 21 muertos y 56 heridos.

Por su alta peligrosidad, el Ministerio de Defensa lo mantenía incluido en el cartel de los más buscados, ofreciendo una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que condujera a su paradero. Era requerido por los delitos de terrorismo, rebelión, secuestro, extorsión y reclutamiento ilícito de menores, cerrando de esta manera un ciclo de violencia que mantuvo en constante zozobra a los departamentos del Valle del Cauca y Cauca.

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