Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Las declaraciones de Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, realizadas el 12 de agosto de 2026 en Panamá, han traído consigo una oleada de reacciones en redes sociales. En sus palabras, Hegseth aseguró que "Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra (de Estados Unidos) se sume en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terrorista". Este anuncio llega en un momento de profunda sensibilidad nacional para Colombia, pues el país aún enfrenta las consecuencias de un terremoto de magnitud 7,4 que ha sido declarado calamidad pública por la Presidencia, según lo confirmó la publicación de El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

El mensaje se viralizó en un escenario en el que abundan tanto las expresiones de apoyo como los relatos dramáticos derivados del reciente desastre natural. La noticia, rápidamente replicada por numerosos portales y usuarios, ha activado discusiones políticas y sociales en una nación que históricamente ha vivido de cerca las implicaciones de alianzas militares con Estados Unidos. Esta nueva declaración de colaboración podría reconfigurar el panorama frente a la lucha contra el narcotráfico, pero también despierta inquietudes sobre su verdadero alcance y las eventuales repercusiones jurídicas y sociales.

De acuerdo con las palabras de Hegseth, fue el propio gobierno colombiano, encabezado por Abelardo de la Espriella, el que habría solicitado apoyo internacional específico para combatir el fenómeno del narcoterrorismo. Así, se plantea la posibilidad de realizar operaciones militares conjuntas dentro de territorio colombiano. No obstante, hasta el momento no se han revelado documentos oficiales que respalden el anuncio, ni detalles sobre los protocolos, los alcances de la cooperación, el número de tropas involucradas o los grupos delictivos que serían atacados. Todo ello mantiene en suspenso a la opinión pública, que exige claridad sobre los mecanismos de coordinación, el marco jurídico aplicable y los límites de la intervención extranjera en suelo nacional.

En conclusión, la declaración de Hegseth representa un hecho político de gran calado, especialmente por el contexto de calamidad que vive el país y por la tradición de cautela que envuelve a cualquier compromiso militar bilateral. La reacción social y el debate jurídico apenas comienzan, mientras se esperan mayores precisiones sobre el futuro de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos.

¿Qué implicaciones tendría una operación militar conjunta entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico?

Si bien aún no existen detalles sobre el alcance de estas operaciones, una alianza de este tipo podría modificar la estrategia nacional en materia de seguridad, intensificando la persecución contra redes criminales. Sin embargo, las preguntas sobre soberanía, protocolos y los marcos legales bajo los cuales actuarían estadounidenses en territorio colombiano siguen abiertas.

¿Qué significa el término 'narcoterrorismo' en el contexto colombiano actual?

'Narcoterrorismo' se refiere a la combinación de actividades de narcotráfico con acciones terroristas, como la utilización de violencia y amenazas para proteger actividades ilícitas ligadas a la droga. En Colombia, el término ha sido usado para describir a grupos que financian su accionar armado mediante el negocio de la droga y buscan influir en el orden público a través del terror.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.