La emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto no terminó para las familias que perdieron a sus seres queridos. Mientras continúan las labores de identificación de las víctimas, algunos allegados enfrentan una segunda batalla: conseguir los cuerpos para poder despedirlos.

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Ese es el caso de Santiago Lloreda y Vivian Reyes, quienes buscan recuperar los cuerpos de su única hija, Salma, y de la abuela de la menor, Sandra Stella Duque, fallecidas tras el colapso del edificio donde residían.

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El día del terremoto, Santiago, de 31 años, y Vivian, de 39, se encontraban trabajando. La pequeña Salma estaba bajo el cuidado de su abuela, como ocurría habitualmente desde su nacimiento.

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La estructura en la que vivían, ubicada en un quinto piso, colapsó durante el fuerte movimiento telúrico. Los organismos de emergencia encontraron posteriormente a la niña y a su abuela juntas entre los escombros.

Salma aún tenía signos de vida cuando fue localizada y trasladada a la Clínica Imbanaco, en Cali. Los médicos intentaron reanimarla, pero las lesiones que presentaba terminaron provocando su muerte. Según relató su padre, la familia pudo reconocerla inicialmente debido a que las lesiones eran principalmente internas y no habían alterado considerablemente su apariencia.

Sin embargo, el proceso para recibir oficialmente sus restos se complicó debido a que la menor no tenía huellas dactilares registradas, por lo que se requiere una prueba genética para confirmar plenamente su identidad.

El cuerpo de Salma fue llevado a Medicina Legal de Palmira debido a la alta demanda que enfrentaba la sede de Cali después del terremoto. Santiago explicó que a la familia le informaron que había una gran cantidad de cuerpos pendientes por identificar y que algunos correspondían incluso a casos anteriores al desastre.

Los padres ya entregaron sus muestras de ADN para realizar la comparación genética. Sin embargo, las pruebas deben ser trasladadas hasta Bogotá para su análisis.

La situación también está relacionada con las condiciones de la infraestructura donde funciona el laboratorio de Genética en Cali. Ariel Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal, explicó en entrevista con La FM que el procedimiento para menores de edad tiene un protocolo específico y que las muestras serían trasladadas a Bogotá para agilizar el proceso.

Según Cortés, una vez las pruebas lleguen a la capital, la entidad espera entregar resultados rápidamente, dependiendo de los tiempos del análisis.

Santiago no está solicitando que los cuerpos sean entregados sin cumplir con los procedimientos establecidos. Su petición es que se busquen mecanismos que permitan acelerar la identificación de las víctimas, especialmente en el caso de niños que no cuentan con registros dactilares.

“Sabemos que no pueden entregar cuerpos sin identificar, pero debe haber otros mecanismos”, manifestó el padre, quien también planteó la posibilidad de que laboratorios privados y Medicina Legal trabajen conjuntamente para disminuir los tiempos de espera.

La preocupación, explicó, no se limita a su familia. Otros padres que perdieron a sus hijos durante la emergencia podrían estar atravesando una situación similar.

La familia Lloreda Reyes también permanece a la espera de recibir el cuerpo de Sandra Stella Duque, madre de Vivian y abuela de Salma. Stella era una figura fundamental en el cuidado de la menor. De acuerdo con su familia, había dejado atrás su actividad como propietaria de un restaurante para dedicarse principalmente a acompañar y cuidar a su nieta.

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Ahora, Santiago y Vivian esperan poder recuperar los cuerpos de ambas y realizar una despedida digna. El caso evidencia otra de las dificultades que dejó el terremoto: la emergencia forense que enfrentan las autoridades para identificar y entregar a las familias las víctimas mortales, un proceso que requiere tiempo, procedimientos científicos y coordinación entre distintas instituciones.

Mientras avanzan las labores de identificación, los familiares permanecen a la espera de una respuesta que les permita cerrar una de las etapas más dolorosas de la tragedia: poder despedirse de sus seres queridos.

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