El sonido certero de un ladrido en medio de las ruinas del sector Cuarto de Legua, al sur de Cali, transformó la angustia en un profundo alivio durante la noche del martes. Un niño logró ser rescatado con vida tras permanecer más de 32 horas atrapado bajo los restos de una vivienda que colapsó a causa del violento sismo que sacudió el occidente del país, soportando la soledad, el frío y la falta absoluta de agua o alimentos, según informó El Tiempo.

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Las labores para sacarlo a la superficie estuvieron coordinadas por Roger Casas, al frente del grupo de rescate con canes de la Cruz Roja Colombiana en el Valle del Cauca, en una labor conjunta con los habitantes de la zona. Tras una serie de rastreos y de seguir la señal emitida por un animal entrenado, los rescatistas y la comunidad abrieron una ruta entre el material destruido para extraer al menor, de acuerdo con el periódico.

Desde el día del movimiento telúrico —una tragedia que deja un balance preliminar de 239 muertos, 3.755 heridos y 400 personas desaparecidas—, esta unidad especializada ha efectuado más de 13 marcaciones positivas que indican posibles signos vitales en diversos sectores caleños. Para Casas, un rescatista con experiencia previa en emergencias internacionales y en el sismo de Armenia de 1999, este episodio tuvo un peso singular: “Esa es una de las cosas que más me han marcado en estos momentos, y es de lo más bonito que ha sucedido”, expresó.

Nacido en Ibagué y residente en Cali desde hace doce años, Casas opera de la mano de Hill, una pastora holandesa de siete años que hace parte de los cuatro binomios operativos de la institución junto a Isis, Max, Rufo y Apolo. Pese a los resultados favorables, el rescatista advirtió sobre un contratiempo frecuente en el terreno: la interferencia de personas que, llevadas por la desesperación, obstaculizan las tareas, como informó el periódico.

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Según detalló, la ciudadanía suele desconocer que los perros requieren espacios controlados, y frenar su labor bajo la premisa de acelerar el rescate genera el efecto contrario. “Los perros, en esos 15 o 20 minutos, pueden barrer el área que ellos van a demorar tres o cuatro horas barriendo”, puntualizó.

Mientras avanza el periodo conocido como la “ventana de oro” —las primeras 48 a 72 horas determinantes para hallar sobrevivientes—, las brigadas continúan priorizando los puntos críticos y aplauden la ola de solidaridad ciudadana que ha llegado desde distintos rincones del país para respaldar al Eje Cafetero y al Valle del Cauca.

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