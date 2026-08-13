Un nuevo movimiento sísmico fue registrado en la madrugada de este jueves 13 de agosto en Chocó, en una zona cercana al área donde se produjo el epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes.

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(Vea también: Nuevo temblor vuelve a sacudir al Chocó 48 horas después del terremoto: a muchos les llegó la alerta)

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento ocurrió a las 00:43 a. m., tuvo una magnitud de 2,8 y fue reportado con profundidad superficial. Su localización corresponde a El Litoral del San Juan (Docordó), Chocó, departamento que estuvo en el área de influencia del fuerte terremoto del 10 de agosto.

El nuevo sismo ocurre mientras continúan las labores de atención y recuperación en las regiones que sufrieron daños por el terremoto. El SGC recomienda a las personas reportar si sintieron el movimiento en el formulario sismo sentido, que permite complementar el monitoreo de la actividad sísmica en el país.

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Último reporte de muertos y heridos por el terremoto del lunes

El balance de víctimas continúa en actualización debido a que los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda y atención en las zonas más afectadas. Según el reporte más reciente conocido el miércoles 12 de agosto, se registran más 239 personas fallecidas y más de 3.700 heridas, además de cientos de personas que permanecen desaparecidas.

La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 dejó afectaciones especialmente graves en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, con viviendas y edificaciones colapsadas, además de daños en infraestructura. Las autoridades mantienen los operativos de rescate y asistencia mientras se actualiza el número de víctimas.

El terremoto ocurrió el lunes 10 de agosto y tuvo su epicentro en el departamento del Chocó, cerca de San José del Palmar. La cercanía geográfica del nuevo evento de magnitud 2,8 con esa zona hace que el movimiento sea especialmente relevante dentro del seguimiento que se mantiene sobre la actividad sísmica.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.