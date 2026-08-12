El balance de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto se actualizó este miércoles con nuevas cifras sobre las personas afectadas.

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El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer los datos más recientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que contabiliza 25.862 familias afectadas y 53.816 personas afectadas.

El reporte también registra 265 personas fallecidas, 3.494 heridas y 496 desaparecidas.

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Las cifras corresponden al consolidado más reciente mencionado por el mandatario y reflejan la dimensión que ha alcanzado la emergencia en las zonas golpeadas por el movimiento sísmico.

Estas son las cifras actualizadas del terremoto en Colombia

Balance de la emergencia:

Familias afectadas: 25.862.

Personas afectadas: 53.816.

Fallecidos: 265.

Heridos: 3.494.

Desaparecidos: 496.

Uno de los datos que concentra la atención es el número de personas desaparecidas. El reporte de la UNGRD registra 496 casos, mientras continúan las labores de búsqueda y atención en las zonas afectadas.

A su vez, las 53.816 personas afectadas corresponden a un balance que incluye a las comunidades que han sufrido las consecuencias de la emergencia en diferentes puntos del país.

Continúan las labores de atención por el terremoto en Colombia

La actualización se conoce mientras los organismos de emergencia mantienen las labores de búsqueda, atención de heridos y asistencia a las familias damnificadas.

El número de fallecidos también aumentó frente a los primeros balances conocidos después del terremoto, mientras los equipos continúan recopilando información en los municipios afectados.

La cifra definitiva de víctimas y damnificados puede seguir cambiando a medida que avanzan las labores de campo y se consolida la información entregada por las autoridades locales.

Por ahora, el nuevo reporte de la UNGRD citado por el presidente establece el panorama más reciente: 265 personas fallecidas, 3.494 heridas, 496 desaparecidas y más de 53.000 personas afectadas por la emergencia.

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