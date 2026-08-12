La Alcaldía de Cali anunció un toque de queda para la noche de este miércoles 12 de agosto y la madrugada del jueves 13, como parte de las medidas adoptadas para facilitar la atención de la emergencia.

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La restricción comenzará a las 9:00 p. m. del 12 de agosto y se extenderá hasta las 6:00 a. m. del 13 de agosto.

La Administración distrital pidió a los caleños permanecer en sus viviendas durante ese periodo y limitar los desplazamientos a situaciones estrictamente necesarias.

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queda regirá hoy desde las 9:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. de mañana. Con esta medida buscamos garantizar la atención de la emergencia, las labores de rescate y los desplazamientos esenciales. Hacemos un llamado a permanecer en casa y acatar la medida. pic.twitter.com/RP6ByLiN8B — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) August 12, 2026

¿Por qué habrá toque de queda en Cali?

De acuerdo con la Alcaldía, la medida busca garantizar la atención de la emergencia, facilitar las labores de rescate y permitir los desplazamientos esenciales de quienes participan en las operaciones.

La restricción no significa que la ciudad quede completamente paralizada. Las autoridades establecieron una serie de excepciones para personas y actividades relacionadas con la atención de la emergencia y servicios fundamentales.

Entre quienes podrán movilizarse están los integrantes de la Fuerza Pública, organismos de seguridad, autoridades de tránsito y transporte, organismos de socorro, personal médico y sanitario, ambulancias y personas involucradas en labores de rescate.

También están exceptuados periodistas, personal de vigilancia privada y trabajadores que deban garantizar la continuidad de servicios de salud.

También hay excepciones para transporte y actividades esenciales

La medida contempla además vehículos destinados al traslado de pacientes, transporte de medicamentos, sangre, oxígeno y otros insumos médicos indispensables.

Podrán circular funcionarios y contratistas que deban desplazarse por sus obligaciones relacionadas con la atención de la emergencia, así como personas que necesiten recibir atención en salud.

La Alcaldía también incluyó entre las excepciones a trabajadores de empresas que mantengan procesos productivos por turnos, personas que desarrollen actividades comerciales o productivas en municipios vecinos y personal del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Los viajeros con vuelos programados durante el toque de queda o en las horas siguientes también podrán desplazarse, siempre que puedan acreditar su viaje. Una disposición similar aplica para quienes tengan viajes intermunicipales programados.

Asimismo, podrán movilizarse los trabajadores y operadores de entidades públicas o privadas que estén apoyando las labores de búsqueda y rescate, entre ellos operadores de grúas y maquinaria utilizada en la atención de la emergencia.

¿Hasta qué hora estará vigente?

El toque de queda comenzará a las 9:00 p. m. de este miércoles 12 de agosto y terminará a las 6:00 a. m. del jueves 13 de agosto.

La Administración distrital hizo un llamado a la ciudadanía para acatar la medida y permanecer en casa, mientras los equipos de emergencia adelantan sus labores.

Para reportar una situación de emergencia durante la noche, la Alcaldía recordó la línea 123.

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