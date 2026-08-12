Por: El Espectador

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El Festival Internacional de Poesía Luna de Locos, que durante dos décadas ha sido organizado en Pereira, afrontó una difícil decisión tras el reciente terremoto que sacudió la ciudad. La casa que sirve de sede y hogar a la familia Gómez, pilares fundamentales del evento, también sufrió daños y debió ser evacuada. En este contexto de emergencia, Luz Dary Gil, directora artística, junto con su hijo Andrés Gómez, gestor ejecutivo, y su nieto Juan Felipe Gómez Trujillo, coordinador administrativo, resolvieron suspender la edición que tendría lugar del 24 al 29 de agosto, priorizando la seguridad de su equipo y atendiendo el duelo colectivo de Pereira.

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De acuerdo con el último informe de Asocapitales, el sismo dejó en Pereira un saldo de 79 fallecidos, 278 heridos y 37 desaparecidos, además del colapso de 66 edificios y daños a 60 escuelas, 14 puentes y varias vías. La magnitud de la tragedia llevó a que la organización del festival considerara inviable continuar con una programación cultural en medio de la crisis, tanto por el impacto material sufrido por la familia como por la situación crítica de la ciudad.

Andrés Gómez explicó a El Espectador que, al compartir vivienda y espacio de trabajo, la primera tarea fue evaluar su propia seguridad y la posibilidad de regresar a su hogar. Sin embargo, las condiciones rápidamente evidenciaron que la prioridad debía ser el rescate y la reconstrucción de Pereira. El sismo también causó graves problemas de comunicación, pues los organizadores estuvieron incomunicados durante las primeras horas por fallas eléctricas y de conectividad, dificultando informar a invitados y público.

El festival había invitado a cerca de 35 poetas, incluidos más de 25 internacionales, entre ellos Tracy Smith, ganadora del premio Pulitzer de poesía, y Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. La respuesta de quienes lograron contactar fue de respaldo y disposición para ajustar fechas. La suspensión implica además la afectación de varios escenarios culturales locales, como el Banco de la República, la Cámara de Comercio, Confamiliar y el Teatro Santiago Londoño, dañados estructuralmente.

La familia Gómez mencionó a El Espectador que la intención es reprogramar la edición posiblemente en octubre, sujeto a la evolución de la recuperación de la ciudad y al restablecimiento de las instituciones aliadas. La experiencia de 2021, cuando falleció Giovanni Gómez por coronavirus a días del festival, les enseñó a transformar la dificultad en homenaje y resiliencia, por lo que esperan que el reencuentro poético sirva como señal de esperanza y resistencia para Pereira.

No solo Pereira se ha visto impactada: la Secretaría de Cultura de Cali anunció la suspensión del Festival Petronio Álvarez bajo similares criterios, manteniendo en evaluación cada evento según evolucionen las condiciones de la emergencia.

¿Por qué se suspendió el Festival Internacional de Poesía Luna de Locos en Pereira?

La suspensión del Festival Luna de Locos se debió a los graves efectos del terremoto en Pereira, como el fallecimiento y desaparición de personas, colapso de edificaciones y daños en la sede organizadora, así como la imposibilidad de garantizar la seguridad y la adecuada realización del evento cultural, según explicó la familia Gómez a El Espectador.

¿Cuáles escenarios y eventos culturales se vieron afectados por el terremoto en Pereira y Cali?

De acuerdo con Asocapitales y la Secretaría de Cultura de Cali, el sismo provocó daños estructurales en espacios icónicos de Pereira, como el Banco de la República, la Cámara de Comercio, Confamiliar y el Teatro Santiago Londoño, llevando también a la suspensión del Festival Petronio Álvarez en Cali, que quedó sujeto a la evaluación constante de las autoridades locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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