Por: El Espectador

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En una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Carlos, el presidente Abelardo de la Espriella hizo pública la declaración de un estado de emergencia económica, social y ecológica, como parte de la respuesta oficial frente a la grave situación ocasionada por el reciente terremoto. De acuerdo con el mandatario, la prioridad inmediata será la creación del “fondo milagro”, una iniciativa diseñada para centralizar y administrar los aportes provenientes de fuentes nacionales e internacionales, con el propósito específico de financiar la reconstrucción de hospitales, centros educativos, viviendas, infraestructura vial y aeropuertos que resultaron afectados durante el sismo.

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Entre las medidas anunciadas, el presidente De la Espriella detalló que la emergencia facilitará la implementación de acciones de reactivación económica en los departamentos perjudicados. Estas incluirán incentivos para la inversión, reducción de obstáculos que dificultan el desarrollo de proyectos y fomento del empleo local. Además, el gobierno contempla la provisión temporal de servicios públicos sin costo para las familias damnificadas, subsidios de arrendamiento para quienes han perdido su vivienda, exenciones tributarias y mecanismos de respaldo económico focalizados en comunidades vulnerables, comerciantes y pequeños emprendedores que resultaron severamente impactados. Según el jefe de Estado, estas disposiciones se toman en medio de una profunda crisis fiscal, caracterizada por un alto nivel de endeudamiento y escasez de recursos en la tesorería pública, lo cual ha hecho imprescindible buscar apoyo internacional y reorganizar el presupuesto nacional.

Durante la presentación, De la Espriella estuvo acompañado de la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien informó sobre el despliegue de la campaña “Colombia, un solo corazón”. Desde este espacio, la primera dama ha mantenido comunicación constante con las gestoras sociales de los departamentos comprometidos y supervisado la recepción y distribución de 1.500 toneladas de alimentos, así como 120.000 litros de agua enviados a las zonas más afectadas. El reporte más reciente del gobierno señala una cifra dramática: 25.872 familias afectadas, 265 fallecidos, 3.494 heridos y 496 personas desaparecidas serán el foco prioritario de la atención oficial durante la etapa de emergencia, según la información oficial divulgada.

¿Qué es el fondo milagro anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella?

El fondo milagro es una iniciativa presentada durante el estado de emergencia que centralizará los recursos nacionales e internacionales para destinarlos de forma prioritaria a la reconstrucción de infraestructura básica como hospitales, centros educativos, viviendas y vías afectadas por el reciente terremoto, según informó el presidente Abelardo de la Espriella.

¿Qué apoyo recibirán las familias afectadas por el terremoto en el marco del estado de emergencia?

De acuerdo con el anuncio presidencial, las familias damnificadas recibirán servicios públicos gratuitos de manera temporal, subsidios de arrendamiento, apoyos económicos y alivios tributarios, además de asistencia directa a través de campañas humanitarias que incluyen el envío de alimentos y agua a las zonas más impactadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.