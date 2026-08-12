En medio de la destrucción que dejó el terremoto en Colombia, un video llamó la atención por mostrar el estado de un edificio ubicado en Cali, una de las ciudades afectadas por el fuerte movimiento sísmico.

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En las imágenes, una mujer se acerca al inmueble para mostrarle a un familiar, quien sería el arquitecto que participó en su construcción, que la estructura permanecía en pie y, a simple vista, sin daños visibles.

“Yo no le veo absolutamente nada, ni vidrio ni nada”, dice la mujer mientras graba el edificio. Luego se acerca al vigilante para preguntarle si la construcción había sufrido algún daño.

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La respuesta fue negativa. “No le pasó nada, Alfredo”, le responde la mujer al familiar, antes de destacar que el edificio incluso permanecía sin daños visibles en medio de los efectos que dejó el terremoto.

Está historia es importante porque pondrá de manifiesto la responsabilidad que tienen los constructores en eventos sísmicos, los materiales de alta calidad, diseño, cálculos, los interventores y autoridades locales en la revisión de las obras Así que está muy bien por esta… pic.twitter.com/FI6CCZfAVS — Luis Rincón Arguello 🇨🇴 (@Rincon001A) August 12, 2026

La mujer también aclara que el inmueble estaba sin energía eléctrica, una situación que afectaba a varios sectores de la zona, pero insiste en que la estructura permanecía intacta.

“Vea, está su edificio enterito. No pasó nada, nada. Prueba de calidad, calidad comprobada, calidad certificada”, comenta con emoción mientras continúa mostrando el lugar.

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Reacción de arquitecto de edificio que no se derrumbó en Cali

El video llegó hasta el arquitecto, quien reaccionó con evidente emoción al comprobar que la construcción había resistido el terremoto. En su respuesta explicó que Cali está ubicada en una zona considerada de alto riesgo sísmico.

El profesional también señaló que el sector donde se encuentra el edificio, el barrio Limonar, presenta un nivel particularmente alto de riesgo sísmico. Por eso, aseguró que observar la estructura en pie mientras otros inmuebles de la zona habían sufrido graves daños fue especialmente significativo para él.

“Ver toda esa cantidad de edificios derrumbados y otros tan averiados que no se pueden usar, y luego ver este edificio ahí enterito, es una cosa muy emocionante para mí”, expresó.

El arquitecto atribuyó la resistencia del inmueble a que fue diseñado teniendo en cuenta las condiciones sísmicas del terreno y los riesgos que habían sido estudiados antes de su construcción. “Aguantó el semejante remezón porque está pensado para aguantarlo”, sostuvo, destacando que el diseño y la planeación tuvieron en cuenta precisamente ese tipo de escenarios.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.